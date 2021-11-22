حمدان بن محمد: روابط أخوية وعلاقات تاريخية تجمع الإمارات وعُمان

المصدر: دبي - البيان

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استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أمس، في جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، والممثل الخاص لصاحب الجلالة سلطان عُمان، والذي يزور البلاد حالياً، لرعاية احتفالات الجناح العُماني في إكسبو بالعيد الوطني الحادي والخمسين للسلطنة.

وقد رحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، والوفد المرافق له، وذلك خلال جولتهما في جناح الإمارات في إكسبو، مؤكداً سموه عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية، التي طالما جمعت بين الدولتين والشعبين الشقيقين، ومنوهاً بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية، بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.

كما أعرب سمو ولي عهد دبي، عن خالص التهاني والتبريكات لسلطنة عُمان الشقيقة، قيادة وشعباً، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الـ 51 للسلطنة، مؤكداً ترحيبه بمشاركة السلطنة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، متمنياً سموه لسلطنة عُمان وشعبها الكريم، مزيداً من التقدم والازدهار.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «استقبلت صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، في جناح دولة الإمارات بإكسبو 2020 دبي … سعداء بالحضور العُماني الكبير في هذا الحدث العالمي، وفخورون بالروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمعنا بالسلطنة وشعبها الحبيب».

من جانبه، أعرب صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، عن تهانيه لدولة الإمارات، باستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، بما يمثله من قيمة مضافة للمنطقة بصورة عامة، منوهاً بجناح دولة الإمارات، وما يضمه من معروضات تروي قصة نهضة الدولة، وما مرت به من مراحل تطور على مدار نصف قرن من الزمان، وخالص أمنياته لدولة الإمارات، قيادة وشعباً، بمزيد من الرقي والتطور في شتى المجالات.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

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