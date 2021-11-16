احتفاء بـ"فيلكرفست"..عرض 26 فيلماً أسترالياً قصيراً لزوار إكسبو 2020

المصدر: رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفاءً بمرور 30 عاماً على مهرجان "فيلكرفست" الدولي للأفلام، عرض الجناح الأسترالي المشارك في إكسبو 2020 دبي، 26 فيلماً قصيراً للزوار، عبر شاشات توزعت في الساحة الخارجية للجناح.

ويظهر مهرجان "فيلكرفست" المواهب الأسترالية الصاعدة ويعكس احترافية صناعة الأفلام في أستراليا، ويركز على الثقافة الأصلية الأسترالية والمجتمع المعاصر وقضايا الشباب.

وحرص الجناح الأسترالي على عرض تلك الأفلام تمجيداً للمهرجان الدولي للأفلام القصيرة الذي يقام سنوياً في شهر يناير من كل عام في شاطئ بوندي في مدينة سيدني، ويعتبر أحد المهرجانات الرئيسية العالمية لأستراليا، الذي بدأ كمهرجان محلي صغير في مدرسة بالمان الثانوية في عام 1991، ومن ثم أصبح مهرجاناً رائداً في أستراليا، وفي عام 2018 نما المهرجان ليشمل 22 برنامجاً معروضاً وأكثر من 2500 مشاركة و100 فيلم قصير دولي.

وقال جاستن ماكغوان، المفوض العام لأستراليا في إكسبو 2020 دبي: إن " هذه المبادرة تهدف إلى إلهام وتعريف الزوار بالثقافة الأسترالية في صناعه الأفلام، كما أنها تعكس المنظور الجديد للسينما المبتكرة"، مؤكداً التزام أستراليا بصناعة السينما بجهود شبابية لتمكينهم وتعزيز مواهبهم وقدراتهم في الفن السابع.

وأضاف: إن "الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا يعتبر فرصة رائدة لعرض المواهب الاستثنائية لملايين الزوار".

وأشار إلى أن "الجناح الأسترالي يسلط الضوء على المواهب الفنية والعبقرية الإبداعية الناشئة لصانعي الأفلام الشباب والمهنيين الطموحين في أستراليا والعالم، وتم عرض 13 فيلم اليوم للزوار وكان الجناح عرض الاسبوع الماضي 13 فيلما قصيرا متنوعا ضمن فعالياتنا للاحتفاء بالمهرجان".

وخلص إلى أن "الجناح الأسترالي يقدم رحلة حسية مذهلة، تم إبداعها بواسطة مجموعة من أفضل الحكواتي في العالم، حيث يستمتع الزوار بسلسلة من تجارب العرض التي تشبه الحلم وتأخذهم في غمارها، حيث تم استلهامها من المناظر الطبيعية المختلفة والثقافة والإبداع الأسترالي، كما يكتشف الجناح الزوار القصص التي تربط وتنقل المجتمعات محلياً وعالمياً، باستخدام معارف السكان الأصليين القديمة وحتى اكتشافات واختراعات العصر الحديث".