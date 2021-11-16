اجتماع أعضاء شبكة الاتصال الحكومي لحكومة دبي في إكسبو 2020

المصدر: وام

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أكد معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على الدور الحيوي الذي تؤديه الشبكة العامة للاتصال الحكومي في توحيد جهود الجهات الحكومية وتنسيق رسائل الاتصال الاستراتيجية فيما بينها، لتحقيق أهداف وخطط الإمارة، وتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ، في تعزيز قنوات الاتصال الحكومي بين الجهات، وتطوير القدرات والكفاءات الوطنية في إطار العمل الحكومي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الشبكة العامة للاتصال الحكومي التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي في " إكسبو 2020 دبي "، بحضور المهندس أحمد المهري مساعد الأمين العام وأعضاء الشبكة من مدراء إدارات الاتصال الحكومي بالجهات الحكومية في الإمارة، لمناقشة مجموعة من المحاور المرتبطة بعمل الشبكة.

وأشاد معاليه بجهود أعضاء الشبكة في توحيد الرسائل الاستراتيجية للجهات الحكومية، وقال : "عكست الرسائل الحكومية الموحدة خلال الفترة الماضية؛ المستوى العالي من التنسيق الذي حققته الشبكة العامة للاتصال الحكومي؛ وذلك في مجال الاتصال بين جميع الجهات الحكومية، وأثبتت الجهود المتكاملة والفاعلة في ربط أنشطة الاتصال وفق طريقة منهجية بما يدعم تطوير عمل وأداء إدارات الاتصال الحكومي في مختلف الجهات لتحقيق أهدافها بمختلف القطاعات الحيوية بالإمارة".

وأكد أن المحاور التي تركز عليها الشبكة في الوقت الحالي تشكّل عناصرَ رئيسة في تحقيق مستهدفات خطط دبي واستراتيجياتها، وتتلاقى مع الأهداف الحكومية في تعزيز مكانة الإمارة الريادية في جميع المجالات، ولاسيما في هذا الوقت الذي تُسلَّط فيه الأنظار على دبي، وهي تجمع العالم تحت مظلة إكسبو 2020 دبي، وتستقبل الزوار من مختلف دول العالم.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الشبكة العامة للاتصال الحكومي لتحقيق التنسيق والتكامل في مجال الاتصال بين جميع الجهات الحكومية، لضمان تحقيق الأهداف الحكومية، وتطوير أداء إدارات الاتصال بما يواكب التطلعات المستقبلية.

وفي هذا السياق، أشار المهندس أحمد المهري مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي إلى أهمية التعاون والتواصل المستمر بين الجهات الحكومية، وتكامل أدوارها وفتح قنوات دائمة للتواصل بين أعضاء الشبكة العامة للاتصال الحكومي، وتطوير آليات العمل في مجال الاتصال والرسائل الاستراتيجية الحكومية، وتوزيع مسؤوليات الجهات الحكومية حسب المهام المنوطة بها، وتنسيق الجهود لتحقيق تعاون بناء ومثمر، يمكن من خلاله إنجاز المهام ودعم تنفيذ الخطط الحكومية.

وقال المهري: "من الضروري الاستمرار في تطبيق وتبني أفضل الممارسات العالمية وتحفيز ثقافة الابتكار في مجال الاتصال الحكومي، وتطوير برامج تمكين موظفي الاتصال لتحقيق التميز والتطوير المستمر في هذا المجال، وخلق قنوات فعّالة للمقترحات وتحليل البيانات، بصورة لحظية لقياس فاعلية أداء الاتصال الحكومي بشكل مستمر".

من جانبها، أكدت بدور علي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، على الدور الفاعل الذي يقوم به أعضاء شبكة الاتصال الحكومي، ومواكبتهم للتطور الذي تشهده الحكومات من حول العالم، وقد استطاعت الشبكة أن تثبت كفاءتها وقدرتها على تجسير العلاقة بين مختلف الجهات الحكومية في إمارة دبي خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ترك أثراً إيجابياً كبيراً على تنسيق جهود هذه الجهات وتوحيد الخطاب الاستراتيجي فيما يتعلق بمختلف الأنشطة والفعاليات الحكومية بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

وبدأت أجندة الاجتماع بفتح الأعضاء لأبواب معرض إكسبو 2020 دبي تأكيداً على الدور الاستراتيجي الذي يقوم به قيادات الاتصال في حكومة دبي في توحيد الصوت الواحد الذي يعمل على فتح آفاق وفرص للتواصل مع العالم.

ومن ثم انتقل الأعضاء لمبنى الشركاء 5071 التابع لمكتب إكسبو 2020 لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم إبراز أثر جهود الشبكة السابقة لانطلاقة إكسبو وما حققته الاجتماعات السابقة من نتائج مبشرة في الترويج لهذا الحدث العالمي، بفضل تنسيق الجهود واتساق الرسائل الاستراتيجية مع أهداف الشبكة بتكريس نهج الصوت الواحد للاتصال في حكومة دبي، الرامية إلى توحيد الصوت الحكومي والتركيز على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية في الإمارة. واستعرض الأعضاء أفضل المبادرات التي أسهمت في دعم وصول رسالة دبي إلى العالم، فضلاً عن تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بما يؤكد قوة وتأثير الرسالة على النحو المرجو خلال هذا المحفل الهام.

كما اطلع الأعضاء على مستجدات الشبكة بدءاً بالدليل العام للاتصال الحكومي، وهوية حكومة دبي والمنصة التفاعلية لأعضاء الشبكة، تأكيداً على أهمية التواصل كأحد المكونات الرئيسة للنظام المتكامل للاتصال الحكومي، ودور الشبكة في تحقيق التكامل والتعاون وتوحيد الصورة العامة للحفاظ على الهوية الموحدة لحكومة دبي والجهات الحكومية المنضوية تحت مظلتها، كون حكومة دبي نموذج رائد يحتذى به في مجال الاتصال الحكومي، حيث تم الإشارة إلى أهمية تطوير دليل الهوية المؤسسية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة ويلبي تطلعات الحكومة في تحقيق أفضل المعايير والوصول إلى أعلى درجات الكفاءة.