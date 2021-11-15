150مشاركاً بمنتدى الشباب يناقشون بناء السلام والتنمية المستدامة في إكسبو 2020

المصدر: رحاب حلاوة

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يناقش 150 شاباً وفتاة من طلبة الجامعات بناء السلام والتنمية المستدامة في فعاليات اليوم الثاني من منتدى الشباب التي انطلقت في إكسبو 2020 دبي.

واستعرض الفريق الوطني لإطار عالم أفضل لجمعية كشافة الإمارات الجهود التي قدمتها الجمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي شملت أكثر من 48 مبادرة تطوعية خلال العاام الجاري بالتعاون مع العديد من الجهات داخل إمارات الدولة وبمشاركة أكثر من 450 متطوعاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقد شملت تلك المبادرات تحقيق العديد من الأهداف وهي (بناء السلام - الهدف السادس عشر)، والتمكين الاقتصادي والمشاركة والابتكار (الأهداف الثامن والتاسع) والتمكين الاجتماعي (الأهداف الأول والثاني والخامس والعاشر من أهداف التنمية المستدامة) ، بالإضافة إلى الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)

وقدمت كشافة الامارات، عدداً من المبادرات منها مبادرة تطوعية مجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم فيها توزيع "10 ملايين وجبة" بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، وهو ما يحقق الهدف الثاني بالقضاء التام على الجوع، والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، بالإضافة الي تشجير محمية المنتثر الطبيعية في إمارة الشارقة بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة وبمشاركة الفريق الوطني لإطار عالم أفضل من الجنسين، لتحقيق الهدف العاشر "الحياة في البر" والهدف الخامس "المساواة بين الجنسين"، والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، ومبادرة "التوعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من الإصابة بفايروس كورونا المستجد" من خلال مبادرة شارك بالتعاون مع فريق الدراجات الهوائية للقيادة العامة لشرطة دبي، لتحقيق الهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاه" "، والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف المرجوة في التنمية المستدامة.

واستعرض الكشاف عبد الكريم الزهراني مبادرة رسل السلام السعودية، كما تحدثت الكشافة عائشة الكعبي عن مبادرة الكشفية من أجل الطاقة الشمسية وهي مبادرة تؤكد على استخدام الطاقة البديلة المعتمدة على الشمس، مشيرة إلى أن كشافة الإمارات قدمت 30 ألف ساعة عمل تطوعي و48 مبادرة مجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال العام الجاري.

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الشباب في إكسبو 2020 دبي، ثلاث ورش عمل تفاعليه حول اهداف التنمية المستدامة والمبادرات التي يمكن ان يتبناها الشباب ويصيغ مشروعات عملية لتحقيقها في المستقبل.