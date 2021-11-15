انطلاق فعاليات أسبوع الحلال الماليزي في إكسبو 2020 دبي

المصدر: رحاب حلاوة

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انطلقت اليوم، فعاليات أسبوع الحلال بالجناح الماليزي في إكسبو 2020 دبي، بمشاركة وزارة التجارة الدولية والصناعة مع وكالتيها مؤسسة تطوير الحلال (HDC) ومؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية.

وعرفت ماليزيا نفسها كرائدة في الاقتصاد الحلال وقدراتها في إدارة نظام بيئي عالمي للحلال وفي نفس الوقت لديها القدرة على جذب المستثمرين العالميين لاستخدام ماليزيا كمركز حيوي لإنتاج المنتجات الحلال والخدمات والتمويل الحلال مع التمويل الإسلامي أو من أجل النزاهة والتتبع الحلال في صناعة الخدمات اللوجستية.

وأكد المشاركون في فعاليات أسبوع الحلالالتي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، أن الإمارات واحدة من الأسواق المستهدفة لهذا الغرض، كما سيشهد الأسبوع توقيع مذكرات تفاهم مع أطراف أخرى في مختلف قطاعات الاقتصاد الحلال.

وستعرض مؤسسة تطوير الحلال منصتها المتكاملة الحلال التي أطلقتها مؤخرًا من خلال جلب 100 شركة من خلال عرضها للواقع الرقمي المعزز لمنصة حلال ماليزيا.