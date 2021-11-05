محمد بن زايد يشهد احتفال اليوم الوطني الإندونيسي ويزور جناحي مصر والأردن في إكسبو2020

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة..الاحتفال باليوم الوطني الإندونيسي الذي أقامه جناح إندونيسيا في ساحة الوصل بمعرض " إكسبو2020 دبي".

شملت فعاليات الاحتفال الذي أقيم تحت عنوان "أرض التنوع " .. عروضا و فقرات فنية فلكلورية من التراث الإندونيسي عبرت عن تنوع ثقافات هذا البلد وتراثه وفنونه.

و هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. فخامة جوكو ويدودو و الشعب الإندونيسي بهذه المناسبة .. متمنيا لإندونيسيا الصديقة دوام التقدم والازدهار.

كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جناحي جمهورية مصر العربية و المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين .. و اطلع سموه على ما يضمه جناحا البلدين بين أروقتهما من ثقافات و تاريخ و حضارات عريقة إضافة إلى مشاركتهما التجارب و التطلعات والابتكارات التكنولوجية في مجالات الاستدامة و التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار.. حيث يمكن للزائر القيام برحلة افتراضية إلى البلدين للاطلاع على تاريخهما وحاضرهما وطموحاتهما لبناء مستقبل أفضل لشعبيهما.

و أعرب سموه عن تمنياته التوفيق للمشاركين من مصر و الأردن الشقيقتين .. مشيرا إلى تميز مشاركتيهما في إكسبو 2020 و اللتين تجمعان بين عبق التاريخ و الحضارة وآفاق التنمية والبناء إلى جانب رؤيتهما الطموحة نحو المستقبل.

و قال سموه : " سعدت بالاطلاع على زوايا من تاريخ البلدين الشقيقين و تراثهما وأهم ما أنتجاه في مجالات الاستدامة والتنمية إضافة إلى تجاربهما الهامة في مجالات تعزيز التنمية والسياحة والاستثمار والاقتصاد وغيرها ".

رافق سموه خلال زيارة المعرض .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي و معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.