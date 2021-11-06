محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا يشهدان الاحتفال باليوم الوطني الإندونيسي

المصدر: دبي - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة الاحتفال باليوم الوطني الإندونيسي الذي أقامه جناح إندونيسيا في ساحة الوصل بمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وشملت فعاليات الاحتفال الذي أقيم تحت عنوان «أرض التنوع» عروضاً وفقرات فنية فلكلورية عبرت عن تنوع ثقافات إندونيسيا وتراثها وفنونها.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جوكو ويدودو والشعب الإندونيسي بهذه المناسبة متمنياً لإندونيسيا الصديقة دوام التقدم والازدهار. رافق سموه في زيارة المعرض سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

محمد بن زايد مصافحاً جوكو ويدودو

محمد بن زايد وجوكو ويدودو خلال متابعة الاحتفال بحضور نهيان بن مبارك

محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد وريم الهاشمي

عروض مبهرة خلال الاحتفال

جانب من احتفالات اليوم الوطني الإندونيسي