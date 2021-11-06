00
إكسبو 2020 دبي اليوم

محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا يشهدان الاحتفال باليوم الوطني الإندونيسي

محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا خلال الحفل بحضور حمدان بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك وريم الهاشمي | تصوير: محمد الحمادي وحمد الكعبي

المصدر:
  • دبي - وام
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة الاحتفال باليوم الوطني الإندونيسي الذي أقامه جناح إندونيسيا في ساحة الوصل بمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وشملت فعاليات الاحتفال الذي أقيم تحت عنوان «أرض التنوع» عروضاً وفقرات فنية فلكلورية عبرت عن تنوع ثقافات إندونيسيا وتراثها وفنونها.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جوكو ويدودو والشعب الإندونيسي بهذه المناسبة متمنياً لإندونيسيا الصديقة دوام التقدم والازدهار. رافق سموه في زيارة المعرض سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

محمد بن زايد مصافحاً جوكو ويدودو

 

 

محمد بن زايد وجوكو ويدودو خلال متابعة الاحتفال بحضور نهيان بن مبارك

 

 

محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد وريم الهاشمي

 

 

عروض مبهرة خلال الاحتفال

 

 

جانب من احتفالات اليوم الوطني الإندونيسي

طباعة Email
↑ أعلى