جناح بنغلاديش.. عبق التاريخ وثراء الثقافة

المصدر: رحاب حلاوة

يتزين جناح بنغلاديش في إكسبو 2020 دبي، بالعديد من الأنشطة الثقافية وأشكال العمارة والمعارض والمتاجر والهدايا التذكارية، من تلك الدولة التي تقع في جنوب شرق آسيا، وتتمتع بالعديد من الثقافات والطبيعة الخلابة الجاذبة للسائحين.

يزخر الجناح بعبق التاريخ الثقافي المتنوع ويضيء على التنمية والاقتصاد والرؤية المستقبلية المستدامة، بفضل المعارض الافتراضية التي تعرضها للزائرين من خلال شاشة العرض، وكيف أصبحت دولة منتجة ومصدرة وجاذبة للاستثمار، يتميز شعبها بالفنون والمشغولات اليدوية المصنوعة من مواد طبيعة وصديقة للبيئة.

يعرض الجناح البنغلاديشي ابتكارات حديثة من سيارات إسعاف استثنائية ذات كلفة منخفضة واستخراج الوقود من البلاستيك.. ومن خلال متحف بانغاندو تطل بك على تاريخ يزخر بثقافات مختلفة.