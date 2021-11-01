جناح الشباب بإكسبو يحتفي بيوم الشباب الإفريقي

المصدر: رحاب حلاوة

احتفل جناح الشباب في إكسبو 2020 دبي، بيوم الشباب الإفريقي الذي يصادف الأول من نوفمبر من كل عام، ويحتفل به الشباب الإفريقي منذ إقرار ميثاق الشباب الإفريقي في 2006.

ونظم الجناح جلسة حوارية بين الشباب الإماراتي وعدد من الشباب الإفريقي، ركزت على عدة محاور منها تجارب الشباب الحياتية وتطلعاتهم المستقبلية إضافة إلى التركيز على المشاريع الناشئة.

أدار الجلسة الشاب الإماراتي حميد الحوطي من المؤسسة الاتحادية للشباب، حيث أكد أهمية ‏التبادل الثقافي بين الشباب الإماراتي والإفريقي الذي أتاحه إكسبو 2020 دبي، من خلال مشاركتنا في هذا الاحتفال.

وقال البيان إن الشباب الإماراتي حرصوا على تعريف إخوانهم من الشباب الإفريقي إلى ‏أبرز المبادرات الشبابية لدولة الإمارات وأهمية الاستثمار في الشباب الذي اتخذته الإمارات على عاتقها.