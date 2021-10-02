مفاجأة الجناح الألماني في إكسبو: 100 ألف كرة تتحدث الى الزوار!

المصدر: إبراهيم توتونجي

إذا كنت معتاداً على مشهد لعب الأطفال وحتى الكبار مع الكرات الصفراء في أماكن الألعاب؛ حيث يتدافعون ويغرقون أنفسهم في بحر هذه الكرات؛ فإن هذه التجربة في إكسبو 2020 دبي، تكتسب أبعاداً مختلفة تماما تتجاوز الترفيه: الكرات ذكية وتتحدث إليك.. وعددها؟ خمن؟ مائة ألف كرة في مكان واحد.

فقد صممت الشركة الألمانية "فاكتس اند فيكشن" (حقائق ووقائع) تجربة بوسع زائرها أن يختار أي كرة من الكرات المائة ألف ويزج بها في جهاز ذكي موصول بشاشة، وما إن تتدحرج الكرة حتى تظهر معلومات مشفرة في شرائح غير منظورة متواجدة فيها.

وتقدم كل كرة معلومة مختلفة عن الأخرى ما يجعل المجموع الكلي مائة ألف معلومة تعرض في جناح دولة المانيا في إكسبو 2020 دبي.

وجمعت إحدى الجامعات الألمانية المعلومات لشركة «فاكتس إن فيكشن» المفوضة من قبل الحكومة الألمانية الفدرالية لتقديم أحدث الابتكارات والتكنولوجيا الألمانية بطريقة تربوية وترفيهية في الوقت ذاته.

وقال أندرياس هوربلت، المدير الإبداعي وعضو اللجنة التنفيذية المشرفة على الجناح: أن تشفر مائة ألف كرة صفراء.. الفكرة بدت لنا في البداية رائعة ولكن تنفيذها كان الشق الأصعب»، يعبر ضاحكاً.

وتعبر كل كرة عن معلومات وتجارب ألمانية خاصة بالاستدامة.