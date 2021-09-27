محمد بن راشد: جاهزون لجعل «إكسبو دبي» علامة فارقة تاريخياً

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «إكسبو 2020 دبي» سيكون علامة فارقة في تاريخ المعرض الدولي، وقال سموه: «وعدنا بتنظيم حدث سيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو.. وفرق العمل تتنافس في ترجمة الوعد إلى إنجاز ملموس مؤكدين جدارتنا كشريك في صنع المستقبل». جاء ذلك خلال زيارة سموه، غرفة العمليات والتحكم في إكسبو 2020 دبي، قبل أيام من انطلاق الحدث العالمي الكبير الذي ستجتمع فيه وفود 191 دولة في دبي.

واطلع سموه على مجمل عمل غرفة العمليات والتحكم التي تعتبر بمثابة القلب النابض والعمود الفقري لكافة عمليات التشغيل في مختلف أنحاء المعرض، وكذلك المنطقة المحيطة به وكافة الخدمات المقدمة من خلالها للعارضين والزوار.

وقال سموه: «ما لمسناه من روح إيجابية وهمة عالية وتنسيق كامل للجهود يجعلنا مطمئنين لإتمام المهمة على الوجه الأكمل»، منوهاً سموه بجهود مختلف فرق العمل التي تعمل كفريق واحد والروح الإيجابية التي تشكل المظلة الجامعة لتلك الجهود لتوفير كل سبل الراحة وأعلى درجات السلامة والأمن والأمان للوفود الدولية المشاركة ولزوار المعرض، ليتفوق من حيث التنظيم والاستقبال والضيافة والبرامج والفعاليات على النسخ السابقة للمعرض، وبالشكل الذي يليق بالمكانة العالمية الرائدة لدبي ودولة الإمارات.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



محمد بن راشد يتفقد غرفة عمليات إكسبو استعداداً لانطلاق الحدث الكبير





