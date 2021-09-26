محمد بن راشد يتفقد غرفة عمليات إكسبو استعداداً لانطلاق الحدث الكبير

المصدر: البيان

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، غرفة عمليات إكسبو استعداداً لانطلاق الحدث الكبير.

وقال سموه : "خلال زيارة غرفة عمليات إكسبو استعداداً لانطلاق الحدث الكبير .. 134 فريقاً من 95 جنسية يعملون كفريق عالمي واحد لإطلاق حدث عالمي رائد في دولة جمعت العالم في وقت ومكان واحد.. الحدث الأجمل سيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو بإذن الله .

#محمد_بن_راشد: خلال زيارة غرفة عمليات إكسبو استعداداً لانطلاق الحدث الكبير .. ١٣٤ فريقا من ٩٥ جنسية يعملون كفريق عالمي واحد لإطلاق حدث عالمي رائد في دولة جمعت العالم في وقت ومكان واحد.. الحدث الأجمل سيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو بإذن الله ..@HHShkMohd

@expo2020dubai pic.twitter.com/nZOlw1mf5K — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 26, 2021