    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    محمد بن راشد يتفقد غرفة عمليات إكسبو استعداداً لانطلاق الحدث الكبير

    المصدر:
    • البيان
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    زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، غرفة عمليات إكسبو استعداداً لانطلاق الحدث الكبير.

    وقال سموه : "خلال زيارة غرفة عمليات إكسبو استعداداً لانطلاق الحدث الكبير .. 134 فريقاً من  95  جنسية يعملون كفريق عالمي واحد لإطلاق حدث عالمي رائد في دولة جمعت العالم في وقت ومكان واحد.. الحدث الأجمل سيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو بإذن الله .

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