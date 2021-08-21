«مانشون غلوبال»: «إكسبو» يعزز انتعاش عقارات دبي

المصدر: (دبي- سيد صالح)

أكد موقع «مانشون غلوبال» الشبكي الأمريكي، المتخصص في شؤون العقارات حول العالم، أن «إكسبو 2020 دبي» سيعزّز انتعاش حركة العقارات في دبي، مقدراً أن يسهم اقتراب موعد انطلاق الحدث العالمي المرتقب، في زيادة أسعار العقارات بالإمارة. ونقل «مانشون غلوبال» خلال مقابلة مع رئيس قسم الأبحاث العقارية لدى شركة «فاليو سترات» للاستشارات العقارية، قوله: «إن «إكسبو 2020 دبي» ما زال بسبيله إلى تعزيز الانتعاش الذي تشهده حالياً سوق العقارات بدبي»، مضيفاً أن من المتوقع أن تشهد دبي نمواً متسارعاً في أسعار العقارات خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى نصف العام المقبل 2022.

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