«مانشون غلوبال»: «إكسبو» يعزز انتعاش عقارات

المصدر: دبي دبي- سيد صالح

أفاد موقع «مانشون غلوبال» الشبكي الأمريكي، المتخصص في شؤون العقارات حول العالم، أن «إكسبو 2020 دبي» يعزز انتعاش حركة العقارات في دبي، مقدراً أن يسهم اقتراب موعد انطلاق الحدث العالمي المرتقب، في زيادة أسعار العقارات بالإمارة.

ونقل «مانشون غلوبال» خلال مقابلة مع حيدر تويما، رئيس قسم الأبحاث العقارية لدى شركة «فاليو سترات» للاستشارات العقارية، قوله: «إن «إكسبو 2020 دبي» مازال بسبيله إلى تعزيز الانتعاش الذي تشهده حالياً سوق العقارات بدبي، ولا يزال أمامه متسع من الوقت كي يسهم في المزيد من ارتفاع أسعار العقارات بالإمارة، الذي يتواصل منذ مطلع العام الجاري.

وكان موضوع المقابلة هو التأثير المتوقع للحدث العالمي على سوق العقارات في دبي. وقال تويما: «ستبدأ فعاليات «إكسبو 2020 دبي» في غضون أقل من شهر ونصف من الآن. ونأمل أن تكون كافة الدول التي سوف تشارك في الحدث المُنتَظَر، قد فتحت حدودها آنذاك، ما يعني أنه من المتوقع أن نشهد مستثمرين من كافة أنحاء العالم، وبصفة خاصة مستثمرين عقاريين».

وتطرق تويما إلى الآفاق المستقبلية المتوقعة لسوق العقارات في دبي بعد انتهاء فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، فقال «الآن بعد أن بلغنا بالفعل أدنى نقطة في منحنى أسعار العقارات بفعل زيادة المخزون والتداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد 19»، بدأنا ننمو، وسيكون النمو تدريجياً، ولكن على نحو أكثر سلامة».

وأضاف قائلاً: «نتوقع أن نشهد نمواً متسارعاً في أسعار العقارات خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى نصف العام المقبل 2022، ولعلّ الأرقام المتوافرة تبرهن على أن هذا النمو قد بدأ يتحقق بالفعل. ومن شهر لآخر سنرى الفارق.

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