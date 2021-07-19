«إكسبو» يكشف ملامح حفل الافتتاح والفعاليات

المصدر: (دبي- البيان)

أعلن «إكسبو 2020 دبي»، أمس، عن برنامج فعاليته على مدى 6 أشهر، بالتزامن مع بدء بيع باقات تذاكره على مستوى العالم، للحدث الذي ينطلق مطلع أكتوبر المقبل.

وكشف مكتب إكسبو، أمس، ملامح حفل الافتتاح العالمي، الذي سيكون مساء يوم 30 سبتمبر، ويشكل تتويجاً لجهود 10 سنوات من التخطيط والإعداد.

وسيتضمن الحفل عروضاً مرئية مبهرة، وأخرى استعراضية عالمية المستوى، وسيقام في ساحة الوصل، التي تشكل قلب إكسبو النابض، والتي ستكون قبتها أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم. وسيزخر موقع إكسبو ببرنامج متنوع للعروض الترفيهية، بحيث لن يتشابه يومان على مدار 182 يوماً.

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