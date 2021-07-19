بدء بيع تذاكر «إكسبو» وإعلان ملامح حفل الافتتاح

المصدر: دبي - البيان

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن طرحه تذاكر الحدث العالمي المرتقب الذي ينظم للمرة الأولى في تاريخه ببلد عربي، مع إتاحة فرص للفوز بحضور حفل افتتاحه.

وسيدخل كل من يبلغ عمره 18 عاماً أو أكثر، ممن يشترون تذكرة موسمية أو عائلية لإكسبو 2020 قبل 14 أغسطس المقبل، السحب للحصول على فرصة الفوز بدعوة له ولضيف من اختياره لحضور حفل الافتتاح المخصص للمدعوين فقط مساء 30 سبتمبر 2021. وسيجري الإعلان عن 50 فائزاً في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل عبر قنوات التواصل الاجتماعي لإكسبو.

وسيتضمن الحفل الافتتاحي، الذي يشكل تتويجاً لجهود ما يقرب من 10 سنوات من التخطيط والإعداد لإكسبو 2020 دبي، عروضاً مرئية مبهرة وأخرى استعراضية عالمية المستوى، وسيقام في ساحة الوصل، التحفة المعمارية التي تشكل قلب إكسبو النابض والتي ستكون قبتها أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم.

والحفل مستوحى من الشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل» وموضوعاته الفرعية الثلاثة، ليدعو العالم للانضمام إلى رحلة الفرص المتاحة للبشرية، والارتقاء إلى أعلى مستويات التنقل، وسبر آفاق الاستدامة.

ترحيب

وقال محمد عيسى الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم «إكسبو 2020 دبي» ونائب رئيس الاتصال: سيكون انطلاق «إكسبو» وحفل افتتاحه لحظة استثنائية لنا جميعاً. فبعد أقل من ثلاثة أشهر سنرحب بالعالم أجمع، ليكونوا جزءاً من هذه التجربة الفريدة في الإمارات، هذه الدولة التي تجمع الناس من مختلف اللغات والأديان والأعراق في مجتمع يسوده التسامح والسلام. يشرفنا الترحيب بجميع شعوب العالم لمشاركة قصص نجاحهم وأهدافهم، والتعاون في هذا الحدث العالمي الذي يحفز على المعرفة والابتكار، فمرحباً بكم في «إكسبو 2020 دبي».

وقال شولتو دوغلاس - هوم، الرئيس التنفيذي للاتصال والتسويق والمبيعات في «إكسبو 2020 دبي»: سيكون حفل افتتاح إكسبو فرصة العمر لحضور مناسبة مميزة في الإمارات، أثناء الاحتفال بأضخم حدث يقام في العالم العربي. إن الحفل الافتتاحي، بوصفه لحظة فارقة تتزامن مع اليوبيل الذهبي للدولة سيكون حفلاً رائعاً. نتطلع إلى الترحيب بالفائزين في سحبنا للمساهمة في بناء عالم جديد ضمن أجواء محفزة على الإبداع.

عروض وفعاليات

وتشمل قائمة إكسبو للعروض الترفيهية العالمية طيفاً واسعاً من الفعاليات المحلية والعالمية، من بينها: أوركسترا الفردوس، وهي الفرقة النسائية الرائدة التي يقودها الموسيقار الحائز على جائزتَي أوسكار إيه آر رحمان؛ ونجمة بوليوود سونام كابور؛ والفنانة الإماراتية أحلام؛ وفرقة البولشوي الروسية الشهيرة للباليه؛ وبرنامج «إكسبو بيتس» الجاذب وهو مهرجان موسيقي منوع. كما سيتم الإعلان عن المزيد من الفعاليات والأسماء تباعاً.

وستتاح لعشاق الرياضة الفرصة لمشاهدة أكبر درس للجوجيتسو البرازيلي في العالم، والتعرف على لعبة «تيك بول» القائمة على كرة القدم، ومقابلة أبطالهم الرياضيين، والاشتراك في العديد من أنشطة اللياقة البدنية والفعاليات الرياضية.

ويضم الحدث ما يصل إلى 60 فعالية حية كل يوم، بما فيها ليالي الأفلام، وقراءات الشعر، والأنشطة الفنية، والحفلات الموسيقية، والجولات الثقافية، والمواكب الاستعراضية، والرحلات التفاعلية لجميع الأعمار، بالإضافة إلى أكثر من 200 خيار من المطاعم والمأكولات، سيكون موقع إكسبو 2020 دبي عامراً بالإيقاعات والنكهات من جميع أنحاء العالم.

وفي حين لن يكون يوم واحد كافياً لاختبار الحدث الدولي، فإن التذاكر الموسمية والعائلية والمتعددة الأيام تتيح للزوار الاستفادة القصوى من كل ما يقدمه أضخم لقاء ثقافي في العالم.

الأسعار

ويبلغ سعر التذكرة الموسمية، التي تتيح لحامليها الدخول مرات غير محدودة على مدار الأشهر الستة لإكسبو 495 درهماً، مع خصم بنسبة 25% لحاملي بطاقات الخصم والائتمان من ماستركارد، إلى جانب مضاعفة فرص الفوز في سحب حفل الافتتاح، ويبلغ سعر باقة التذاكر العائلية 950 درهماً، فيما يبلغ ثمن التذكرة متعددة الأيام، أي التي تتيح الدخول مرات غير محدودة على مدار 30 يوماً متتالياً، 195 درهماً، أما تذكرة اليوم الواحد، فتكلّف 95 درهماً. وجدير بالذكر أن باقة التذاكر العائلية تتضمن دخولاً غير محدود للوالدين بالإضافة إلى مربية، وفوائد إضافية تشمل خصومات على الأطعمة والمشروبات، و25% خصماً على خمس تذاكر إضافية، وقسيمة شرائية بقيمة 125 لصورة عائلية تخلّد هذه الذكريات الرائعة.

وسيُمنح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والطلاب الذين يحملون بطاقة طالب سارية من أي مؤسسة أكاديمية في العالم دخولاً مجانياً؛ وستتوفر تذاكر مجانية لأصحاب الهمم، كما سيحظى مرافقوهم بخصم نسبته 50%؛ ويمكن للزوار البالغة أعمارهم 60 عاماً فما فوق الدخول مجاناً أيضاً.

والتذاكر متاحة عبر موقع «www.expo2020dubai.com» وأكثر من 2500 منفذ معتمَد لبيع التذاكر، بما في ذلك وكلاء سفر عبر الإنترنت ومنظمو رحلات ومجموعات فنادق وشركات طيران من أكثر من 100 سوق في العالم.