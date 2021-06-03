«الدولي للمعارض»: «إكسبو دبي» انطلاقة جديدة لصناعة السياحة العالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

وصف «المكتب الدولي للمعارض»، الجهة المسؤولة عن تنظيم سلسلة معارض «إكسبو» العالمية، معرض «إكسبو 2020 دبي» المقرر أن تستضيفه الإمارة بدءاً من أكتوبر المقبل ولمدة 6 أشهر، بأنه نقطة انطلاق جديدة لصناعة السياحة العالمية بصفة عامة، وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بصفة خاصة.

ونشر المكتب على موقعه الشبكي تقريراً عن المعرض، ذكر فيه أن المعرض سيكون أول حدث على نطاق عالمي واسع يشهده العالم منذ تفشي جائحة «كوفيد19»، وأكد أن الحدث يعتمد على منظور جديد مفاده أنه بات من الممكن الآن تصور عودة الاقتصاد العالمي إلى أحواله الطبيعية التي اعتادها قبل الجائحة.

وأوضح أن الإمارات تشهد بالفعل منذ فترة علامات قوية على عودة الحياة فيها إلى طبيعتها مع العودة التدريجية للأحداث والفعاليات، ما يعني أن الدولة باتت مُهيأة للنهوض بتنظيم الفعاليات العالمية الحضورية إلى آفاق جديدة.

اقرأ أيضاً:

«إكسبو دبي» انطلاقة جديدة لصناعة السياحة العالمية