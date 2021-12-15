إكسبو 2020 دبي يحتفي باليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر

المصدر: وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتفي إكسبو2020دبي، يوم السبت المقبل، باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً في العام 1973، أدخلت بموجبه العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

أعلنت ذلك شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في إكسبو2020دبي، خلال الاحاطة الاعلامية، وقالت: "سيتم تنظيم فعالية في جناح الاستدامة للاحتفاء بالمناسبة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور علي عبدالله موسى الأمين العام للمجلس الدولي للغة".

وأضافت شونا ماكغي: إن "العربية إحدى لغات التواصل بين الشعوب وتحظى بأهمية كبيرة ويبلغ عدد المتحدثين بها أكثر من 400 مليون شخص، حيث يتوزع متحدثوها بشكل رئيسي في العالم العربي".

وتعتبر اللغة العربية أحد أركان التنوع الثقافي للبشرية، ومن أكثر اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر ديسمبر من كل عام.

اللغة السادسة

وتم اختيار هذا التاريخ للاحتفاء باللغة العربية لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة، ويزخر تاريخ اللغة العربية بالشواهد التي تبين الصلات الكثيرة والوثيقة التي تربطها بعدد من لغات العالم الأخرى، إذ كانت اللغة العربية حافزاً إلى إنتاج المعارف ونشرها، كما ساعدت على نقل المعارف العلمية والفلسفية اليونانية والرومانية إلى أوروبا في عصر النهضة، وأتاحت لغة الضاد إقامة الحوار بين الثقافات على طول المسالك البرية والبحرية لطريق الحرير من سواحل الهند إلى القرن الأفريقي.

جسور التواصل

ويعتبر موضوع اليوم العالمي للغة العربية لهذا العام تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، بمثابة نداء للتأكيد مجدداً على الدور الهام الذي تؤديه اللغة العربية التي تعلب دوراً هاماً في مد جسور التواصل بين الناس في مجالات الثقافة والعلم والأدب وغيرها من المجالات الكثيرة جداً، وسوف يسلط اكسبو دبي الضوء على إبراز الدور التاريخي الذي تضطلع به اللغة العربية كأداة لاستحداث المعارف وتناقلها، فضلاً عن كونها وسيلة للارتقاء بالحوار وإرساء أسس السلام.

دعوة

ودعت شونا ماكغي زوار اكسبو للانضمام إلى الرحلات التعليمية التي تم تصميمها لترجمة أسابيع الموضوعات العشرة على مدى الأشهر الستة لإكسبو 2020 دبي، وذلك في إطار برنامج الإنسان وكوكب الأرض، تنعقد، حيث تستكشف أخطر التحديات التي تواجه البشرية، وأهم الفرص السانحة لها من منظور ثقافي، واجتماعي، وبيئي، واقتصادي، بما يسهم الصناعة معاً عالماً جديداً عبر المشاركة في حوارات عن مسائل من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل كوكبنا.

كما دعت ماكغي زوار اكسبو لزيارة اجنحة الدول المشاركة للتعرف إلى تجاربهم الغنية بالعديد من الموضوعات في مختلف المجالات والتعرف إلى ثقافة وعادات الشعوب وتصويب أي مفاهيم أو أفكار خاطئة قد تكون تكونت لديهم عن بعض البلدان.

واستعرضت شونا ماكغي خلال الإعلامية الفعاليات والأنشطة التي سيتم تنظيمها في إكسبو 2020 دبي حتى يوم السبت المقبل.