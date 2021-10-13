جناح سريلانكا يجذب الزوار بالشاي السيلاني

المصدر: رحاب حلاوة

بنكهته الخاصة وطعمه المميز، يجذب الشاي السيلاني الزوار إلى الجناح السريلانكي، في معرض إكسبو 2020 دبي، ليروي مراحل نموه وزراعته مروراً باستخدامه في هذه الدولة الجزرية التي تقع في شمال المحيط الهندي.



ويعد الشاي السيلاني من أكثر المشروبات الساخنة والشعبية على مستوى العالم …فهو مزاج الشعوب واسطورة تجمع العالم صباحا حول كوب منها، كما أن حفلات الشاي الفاخر تعد تقليدا متوارثا لدى العديد من شعوب العالم.



واشتهر الشاي السيلاني كأفضل أنواع الشاي على مستوى العالم؛ سيما وأنه مطابق لمعايير جودة المنتجات العضوية وفقاً لقوانين وزارة الزراعة الأمريكية، ومصرح به كمنتج عضوي.



ويعمل نحو خمسة بالمئة من سكان سيريلانكا في إنتاج الشاي الذي يحقق أرباحاً خيالية، ويتم قطف أوراق الشاي من منحدرات جبلية يبلغ ارتفاعها 400 قدم فوق سطح البحر ثم يصنع داخل المزارع.



وانطلقت شهرة الشاي السيلاني منذ القرنين التاسع عشر والعشرين لاستخدامه في كافة العلامات التجارية الرئيسية للشاي.



وتتجلى أهمية الشاي السيلاني في نوعيته العالية وتنوعه الاستثنائي في جزيرة صغيرة تضم على أرضها أنواعاً مختلفة منه، وتكمن قيمة هذا النوع من الشاي في مظهره ولون الورقة المنقوعة ورائحته ونوعيته ونكهته.



ويعتبر الشاي السيلاني جزءاً مهماً من تراث عريق يحافظ عليه السكان في المزارع، والمنحدرات الجبلية التي تتمتع بمناظر خلابة مع أوراق الشاي النحاسية.

