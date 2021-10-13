مياه بالذهب ضيافة زوار الجناح الروماني في إكسبو 2020

المصدر: رحاب حلاوة

في الجناح الروماني بأكسبو 2020 دبي، تجربة فريدة من نوعها، ويكاد يتساءل البعض عن حقيقة أمرها، وهي توفير مياه معدنية للزورار وأخرى فوارة ممزوجة بالذهب.

واستعرض الرومانيون تاريخ مياه "أورا الذهب" التي يدخل فيها معدن الذهب ومعادن أخرى والتي تتدفق من أعالي جبال بانات في رومانيا لتكون محط انظار زوار المعرض العالمي إكسبو، حيث تقدم مياه الذهب مزيجاً من الصفات الصحية الحيوية ذات الفوائد غير العادية للمستهلك، وهي مصدر صحي ينقي الجسم ويضمن الحيوية، باعتبارها مياهاً قلوية معتدلة.

وتتم تصفية المياه الطبيعية المتدفقة من نبع أورسوانيا في جبال بانات بشكل طبيعي بواسطة الرمل والحصى والصلصال، وتعطي هذه العملية الطبيعية خصائص طبيعية فريدة منها الرقم الهيدروجيني 8.28، وجسيمات الذهب والفضة النانوية.

وللحفاظ على خصائصها يتم تعبئة المياه في عبوات زجاجية وفقاً لأعلى معايير الجودة، في مصنع حديث مؤتمت بالكامل، يقع في المنطقة المحاذية مباشرة للنبع، وهي منطقة خالية من الأنشطة الصناعية أو الزراعية أو السياحية، وعلى بعد آلاف الكيلومترات من مصادر التلوث المحتملة.

ويعود فضل اكتشاف عيون المياه المعدنية في رومانيا إلى الرومان القدماء (الإمبراطورية الرومانية) حيث لا تزال آثارهم (حمامات – جدران – تماثيل) قائمة حتى عصرنا الحاضر في تلك المناطق التي تعد منتجعات علاجية طبيعية يتردد عليها الآلاف من الناس طوال العام.

وتستخدم مياه الينابيع المتدفقة من باطن الأرض والجبال للعلاج كونها تحتوي على أنواع كثيرة من المعادن والمواد.

وتتوزع المنتجعات العلاجية في عدة مقاطعات رومانية مختلفة وتختلف من مكان لآخر، حيث تختص كل منها في علاج مجموعة أمراض محددة بحسب العيون المعدنية المتوفرة في طبيعتها الخلابة، حيث أجريت على كل عين منها فحوصات وتحليلات مختبرية طبية لتحديد نوع الموارد المعدنية المتركزة فيها وأنواع الامراض التي تشفيها جرت معظمها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وتم على آثرها تحديد الأمراض التي تشفيها كل عين من تلك العيون الطبيعية.