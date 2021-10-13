رئيس السنغال لـ«البيان»: فرص استثمارية كبيرة مع الإمارات

المصدر: ليلى بن هدنة

أكد الرئيس السنغالي ماكي صال، وجود فرص استثمارية كبيرة مع الإمارات، كما توقع ميلاد شراكات جديدة بين الدول الأفريقية.



وقال الرئيس السنغالي ماكي صال رداً على سؤال لـ«البيان» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة انطلاق الدورة السادسة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، إن "شعار اكسبو 2020 دبي " تواصل العقول وصنع المستقبل" بدأ يتجسد من خلال توقع ميلاد شراكات بين الدول الأفريقية وبعث استثمارات جديدة في القارة السمراء، كما ستكون هناك فرص استثمارية كبيرة مع الامارات".



وأشاد الرئيس السنغالي بالتنظيم الجيد لاكسبو 2020 دبي ويوكد ان المعرض يعزز من مكانة الامارات كوجهة جذابة للمستثمرين.



وأضاف فخامة الرئيس أن نجاح الامارات في جمع أكثر من 190 دولة في سقف واحد رغم تحديات الحالكة جاء ليؤكد انها دولة رائدة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والمساهمة في صنع عالم جديد يسوده التعاون والتسامح بما يضمن مستقبل افضل للبشرية