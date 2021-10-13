مغسلة يدين مستدامة من كوكب اليابان في إكسبو 2020

المصدر: رحاب حلاوة

في كل يوم، يستكشف زوار إكسبو 2020 دبي، ابتكارات وإبداعات جديدة ومفاهيم استثنائية في استشراف المستقبل وتعزيز الاستدامة.. وضمن هذه المفاهيم قدم كوكب اليابان عبر جناحه في إكسبو حلول استدامة أبرزها إعادة تدوير المياه، والتركيز على ترشيد الاستهلاك، لما لها من آثار إيجابية في تحسين البيئة المحيطة، حيث استعرض الجناح مغسلة يدين تعمل على إعادة تدوير المياه المستخدمة فيها.



وتتميز المغسلة بإمكانية تعبئتها كل ثلاثة شهور مرة واحدة، إذ انها مدودة بخواص تساعدها على العمل من دون الحاجة لصرف صحي أو التثبيت في الحائط، أو التوصيل الكهربائي.



وتعمل المغسلة المستدامة ببطارية صغيرة قابلة للشحن، وتتكون من فلتر يعمل على تكرار المياه وحساسات للعمل عن طريق اللمس ومضخات لرفع المياه وخزان لتعبئة المياه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.



وأكد القائمون على الجناح الياباني في إكسبو 2020 دبي، أهمية إعادة التدوير وإدارة الموارد الطبيعية مثل المواد المعدنية والمياه بشكل مستدام لكي تستفيد منها الأجيال القادمة، موضحين أن إعادة التدوير تمنع إهدار مخزون الموارد الطبيعية دون داع، وتحقق الاستفادة الكلية من المنتجات التي يتمّ الحصول عليها من الموارد الطبيعية.



ولفتوا إلى أن نموذج "مغسلة اليدين المستدامة" تناسب مرتادي البر والصحراء لأنها لا تحتاج إلى إمدادات صرف صحي أو تثبيت في الحائط للعمل، كما أنها تعمل على إعادة تدوير المياه بشكل ذاتي من دون الحاجة لتدخل الانسان.