172 جنسية زارت إكسبو 2020 دبي في الأيام الأولى

المصدر: وائل نعيم

كشفت شونا ماكفي، نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي، أن عدد الجنسيات التي زارت إكسبو 2020 دبي وصل إلى 172 جنسية خلال الأيام الأولى لبدء الحدث العالمي، مؤكدة أنه "لا مخاوف من تأثر فعاليات المعرض بإعصار شاهين، حيث يتم التنسيق مع الإرصاد الجوية لمتابعة الموقف أولاً بأول".



جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت في المركز الإعلامي صباح اليوم.



وقالت شونا إن "الحدث العالمي سيشهد اليوم العديد من الفعاليات لجذب الزائرين، من أبرزها الاحتفال باليوم الوطني الأوكراني، برفع العلم في ساحة الوصل ثم جولة في الجناح الأوكراني إلى جانب عروض فلكلورية من أكاديمية الأوركسترا الوطنية ، عرض خاص في قبة الوصل احتفالا بهذه المناسبة.



وأضافت "أن إدارة المعرض تحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من جائحة كوفيد -19".



من جانبه، قال محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي ونائب رئيس الاتصال في "إكسبو 2020 دبي" إن البنية التحتية للمعرض مؤهلة لاستيعاب اعداداً كبيرة من الزوار وهناك استعدادات دائمة لمواجهه الزيادة في عدد الزوار لاسيما مع تحسن الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الأيام الأولى من المعرض شهدت اقبال على عدد محدد من أجنحة الدول وخاصة الجناح الإماراتي، وهناك خطة لتحريك الجمهور ومنحة الفرصة لزيارة أجنحة الدول المختلفة التي تشارك فيها المعرض والتي يبلغ عددها 192 دولة.



وأشار إلى أن المعرض شهد زيارات مدرسية خلال الأيام الأولى للمعرض، وثمة زيادة في عدد الزائرين، منوهاً بأنه سيتم إعلان تقرير أسبوعي مفصل عن عدد الزائرين يوم الأثنين من كل أسبوع اعتباراً من الإثنين المقبل.