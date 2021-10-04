شونا ماكغي: إعصار شاهين لن يؤثر في فعاليات إكسبو 2020

المصدر: وائل نعيم





أكدت شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي، أن إعصار شاهين لن يوثر على فعاليات المعرض، مشيرة إلى أن هناك تتنسيقاً دائماً مع الأرصاد الجوية في هذا الشأن.



وأوضحت خلال إحاطة إعلامية، أن البنية التحتية مؤهلة لاستعاب أعداد كبيرة من الزائرين مع تحسن الأحوال الجوية.



من جهته، قال محمد الأنصاري نائب رئيس الاتصال والمتحدث الرسمي في إكسبو 2020 دبي، إن "إعلان أرقام الزوار لاكسبو ستكون يوم اغلإثنين من كل أسبوع في الإحاطة الإعلامية اعتباراً من الإثنين المقبل".