أحمد بن سعيد يفتتح الجناح الصيني

المصدر: سعيد الوشاحي



افتتح سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رسمياً الجناح الصيني بحضور السفير الصيني وعدد من المسؤولين.

وأكد السفير الصيني ني جيان في حديثه لـ«لبيان» أن «العلاقات الإماراتية الصينية تشهد تطورا وتعاونا في مختلف المجالات، وحرصت الصين على المشاركة في معرض اكسبو دبي لاثراء العلاقة بين الدولتين».

وأضاف أن اكسبو دبي 2020 سوف يكون منصة مهمة لعرض ابرز الإنجازات التي توصلت لها الصين في مختلف المجالات للعالم.



وتعرض الصين في جناحها آخر ما توصلت له في مجال السكك الحديدة والقطارات الفائقة السرعة التي تزيد سرعتها عن 300 كيلو متر في الساعة.



كما يستعرض الجناح أبرز مجالات التعاون بين دولة الامارات والجمهورية الصيني في مجالات الطاقة وتطوير المشاريع.



وخصص الجناح الصيني مساحة كبيرة للمدينة الذكية والتي يعرض فيها أحدث المشاريع الذكية والمبتكرة في مختلف المجالات.



ويركز الجناح الصيني على إنجازات الصين في مجال الفضاء منذ البدايات الاولى لانطلاق اول قمر صناعي وحتى ارسال مركبات مأهولة برواد الفضاء.