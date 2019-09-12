بعدما نصحها الأطباء بالإجهاض 14 مرة .. "ليلي" تبصر النور

المصدر: إعداد - بيان السطري

رغبتها في تجربة شعور الأمومة الذي انتظرته بصبر وعزيمة لا يقهرهما اليأس جعلتها تتحدى توصيات الأطباء لها 14 مرة بإجهاض طفلتها، هذه هي قصة الأم البريطانية كيرا التي لم تستمع لآراء الأطباء وولدت ابنتها التي كانت تعاني من أمراض الأمعاء، وبعد مرور أشهر عادت كيرا بصحبة صغيرتها بعد أن تعافت إلى منزلهما.

عرض الأطباء على الأم كيرا ميلدروم ، البالغة من العمر 20 عامًا من مدينة يورك البريطانية، الإجهاض كل أسبوع خلال فترة حملها بعد أن أظهر الفحص الذي دام 21 أسبوعًا أن طفلتها يعاني من استسقاء حاد في البطن من الدرجة 3، وفقاً لموقع "الديلي ميل."

وتسبب تراكم السوائل مجموعة من المضاعفات ، لكن كيرا - التي مرت بأربع حالات إجهاض سابقة - رفضت إجهاض ابنتها، مشيرة إلى سعادتها الغامرة بسماعها لصوت قلبها وليس لنصائح الأطباء.

علامات

فاجأت آلام المخاض الأم كيرا الأسبوع الـ 34 من الحمل، وشعرت بالرعب من فقدان ابنتها ليلي روز أثناء نقلها لإجراء عملية جراحية طارئة بعد الولادة بدقائق.

اكتشفت كيرا أنها حامل بابنتها روز في يوليو 2018 ، بعد أن عانت من أربع حالات إجهاض على مدى عامين.

وأكد الفحص الذي دام لـ 12 أسبوعًا في مستشفى ليدز أن أمور كيرا على ما يرام، ولكن ظهرت أولى العلامات المقلقة ظهرت بعد ثمانية أسابيع عندما رأى الأطباء أن معدة طفلتها ممتلئة بالسوائل.

وفي الفحص الذي دام 28 أسبوعًا ، أخبر الأطباء كيرا أن هناك تمزقاً بأمعاء طفلتها ونصحوها بالإجهاض مرة أخرى.

وقالت كيرا: أنتظرت طويلاً حتى أصبح أماً وكنت مصممة على فعل كل ما بوسعي لحماية طفلتي، لذا رفضت أي نصيحة بالإجهاض.

نصح الأطباء كيرا بأن بتصريف سوائل معدتها لأن السائل الأمنيوسي أخذ بالتراكم ، لكنها كانت خائفة للغاية من تعريض حياة ليلي روز للخطر.

وأضافت كيرا: انتفخت معدتي وأصبحت ضخمة بشكل كبير، وشعرت أنني كنت أحمل بالونا مؤلمًا من الماء في بطني.

وأشار الأطباء إلى إن تصريف السائل يمكن أن يؤذي طفلي ، وبعد أن أخبروني بمدى سوء حالتها ، عرفت أنني لا أستطيع فعل أي شيء قد يعرض حياتها للخطر.

وخضعت الطفلة ليلي روز لعملية جراحية للمرة الثانية في عمر ستة أسابيع حتى يتمكن الأطباء من التحقق من أن العملية الأولى كانت ناجحة.

وبعد إجراء العديد من العمليات لإنقاذ حياتها ومكوثها لمدة ثمانية أسابيع طويلة في المستشفى وعناية الله بها ، تمكنت كيرا الآن من الخروج من المستشفى بصحبة ابنتها والعودة إلى المنزل.