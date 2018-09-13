المصدر: إعداد- راضية آيت خداش

تواصل الشابة اليابانية مانامي إيتو إلهام ملايين الأشخاص عبر العالم بعزمها وإرادتها القويتين، ليس بأدائها الفني الرائع ولا بمهاراتها الرياضية فحسب، وإنما بطاقتها الإيجابية ونظرتها المتفائلة إلى الحياة رغم فقدانها لذراعها الأيمن.

انتشرت قصة مانامي في وسائل الإعلام العالمية منذ بداية الشهر الجاري عندما رصدتها عدسة مدير مركز للتبادل الرياضي للمعاقين وهي تعزف الكمان بطريقة مبدعة وبيد واحدة في مركز الرعاية العامة بمدينة تاكارازوكا في اليابان.

انتشر فيديو عزف مانامي بسرعة البرق في مواقع التواصل الاجتماعي وتداولت قصتها مختلف المواقع الإخبارية العالمية وضربوا بها المثل في الصبر وقوة العزيمة.

بالفيديو.. «مانامي» شابة يابانية ألهمت الملايين عبر العالم.. عازفة بيد واحدة أبدعت فتميزتhttps://t.co/qivkzpI1VM#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/V8IgBcw5oW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 13, 2018

وفقدت مانامي ذراعها الأيمن في حادث سير تعرضت له في نوفمبر من عام 2004 وكانت حينها تتابع دراستها لتصبح ممرضة.

الحادث الأليم لم يمنع الشابة من مواصلة أحلامها وممارسة هوايتها، فبدأت بالعلاج وتركيب ذراع اصطناعية ورجعت إلى الدراسة وممارسة السباحة والعزف على الكمان.

ومانامي ليست مجرد سباحة عادية، فقد جاءت في المركز الرابع في سباق الـ100 متر في أولمبياد بكين عام 2008 واحتلت المرتبة الثامنة في اللألعاب البارالمبية في لندن عام 2012.

وهي أيضا الممرضة الأولى التي تعمل بذراع اصطناعية في اليابان، وتقوم حاليا بجولة في البلاد للمشاركة في عروض الكمان.

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