بالفيديو.. "رحلة فوق السحاب" بالجزائر تسحر الملايين عبر فيسبوك

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

ظهرت عبر فيسبوك يوم أمس مقاطع فيديو لمنطقة شريعة الجبلية في الجزائر وهي تتزين ببساط ساحر من السحاب الأبيض.

وتشتهر جبال الشريعة جنوب غرب الجزائر العاصمة بجمالها الطبيعي الخلاب فضلا عن كونها وجهة رئيسية لمشاهدة الثلوج وممارسة رياضة التزلج على الثلوج خلال موسم الشتاء.

نشر الفيديو الشيف الجزائري "هشام" المشهور محلياً، على حسابه في فيسبوك "هشام للطبخ" الذي يتابعه تقريباً مليون متابع وتم تداول الفيديوهات على نطاق واسع.

وأوضح الشيف هشام في الفيديو أن المنظر الساحر صوره على ارتفاع حولي 1400 كلم من سطح الأرض وهو مكان ساحر يمنح الشعور بالسعادة.

وتزخر مرتفعات الشريعة بتنوع سياحي خلال أشهر السنة ويتوافد عليها مئات الآلاف من الزوار لاسيما خلال موسم الشتاء حيث ترتدي جبالها وشاحها الأبيض.

كما تعتبر أكثر مناطق الجزائر تنوعا وثراءً بيئياً وسط الجزائر إذ تحتضن جبالها أكثر من 380 نوع نباتي وأكثر من 800 فصيلة من الحيوانات، وتعتبر الحظيرة الوطنية للشريعة واحدة من عشر حظائر وطنية محمية لثرواتها النباتية والحيوانية خاصة النادرة منها.

ويتوجه الجزائريون إلى مرتفعات شريعة للاستمتاع بمناظرها الطبيعية الخلابة وهدوئها بعيدا عن ضوضاء المدينة. ويستقطب هذا المكان الساحر العديد من الزوار باعتباره قطبا سياحياً طبيعيا، حيث يشهد المكان تدفق الآلاف من العائلات على هذه

المنطقة والتي تستغل تساقط الثلوج على جميع مناطق الغابة للترويح عن النفس واللعب والتزلج والتقاط الصور والتمتع بمناظر غاية في الروعة والجمال متمردين على برودة الطقس. ورغم توافد عشرات الآلاف من الزوار وكم غير محدود من السيارات إلا أن قلب الشريعة يسع الجميع ولا يضيق بأحد فهي تمتد على مساحة تفوق 26 ألف هكتار، ويخرج العديد في جولات من أجل التعرف على الثروات الطبيعية لهذه الحظيرة.