بالفيديو.. احبس أنفاسك! أنت في سوق المظلات بتايلاند

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

لعلك زرت العديد من الأسواق المفتوحة على الهواء الطلق، ولكن سوق المظلات في تايلاند (Umbrella Market) قد يكون الأكثر غرابة وخطورة في العالم، ومع ذلك فهو أكثر الأسواق روعة.

يقع سوق المظلات على امتداد 100 متر من جانبي مسار القطار في محطة مايكلونغ (Maeklong) للسكك الحديدية في تايلاند بمقاطعة ساموت سونغخرام Samut Songkhram ، وهي منطقة جذب سياحي شهيرة.

لحماية أنفسهم من أشعة الشمس، أقام البائعون صفًا طويلًا من المظلات القابلة للسحب، تمتد مباشرة عبر مسارات القطار.

ويستمتع الزوار بالتجول بين أرصفة السوق والتقاط صور السلفي، وانتظار صفارة القطار المقترب لعيش اللحظات الساحرة حيث يبدأ البائعون قبل ثوان من وصول القطار بسحب المظلات والأغراض المعروضة على حافة السكة بسرعة قصوى.

وبمجرد مرور القطار بأمان، يتم رفع المظلات ويعود كل شيء كما كان.

ونشر موقع "بيوتفل ديستينيشن" فى حسابه في إنستغرام فيديو للسوق مصور من الأعلى يظهر لحظات تحبس الأنفاس لمرور القطار بعد ثوان قلية من سحب المظلات.

يفتح سوق المظلات أبوابه يوميًا من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، ويقع على خط سكة حديد صغير يمتد بين محطتي ماشاي ومايكلونج في ساموت سونغخرام.

ويبيع غالبية البائعين الفواكه والخضروات والمأكولات البحرية واللحوم والوجبات الخفيفة.

ووفقًا لهيئة السياحة التايلندية، فإن هذا المشهد الفريد يحدث 8 مرات في اليوم، عندما تغادر القطارات محطة مهاتشاي إلى محطة مايكلونج والعكس.

وتصل القطارات إلى محطة Maeklong في الساعة 8:30 صباحًا، الساعة 11:10 صباحًا، الساعة 2:30 بعد الظهر. والساعة 5:30 مساءً، والساعة 6:20 صباحًا، والساعة 9:00 صباحًا، الساعة 11:30 صباحًا و 3:30 مساءً.

وتقع المحطة على بعد حوالي 80 كيلومترا من بانكوك.

وتشمل مناطق الجذب السياحي الشهيرة الأخرى في المنطقة سوق Amphawa Floating Market الذي يفتح من الجمعة إلى الأحد من الساعة 2-8 مساءً.