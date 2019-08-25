تعرف على قرية كاشغر القديمة في الصين

المصدر: كاشغر (شينجيانغ -الصين) - أكرم أبوالهنود

عندما تتجول في كاشغر القديمة والتي تم ترميمها بالكامل بمساعدة السلطات المحلية تشعر بعبق التاريخ وتجد الابتسامة والترحاب من قبل سكانها وهم من قومية الويغور الذين تحولت اغلب مساكنهم خاصة الطابق الأرضي منها الى محلات تجارية، ومنها المطاعم والمحلات المتخصصة بصناعة وبيع التحف والمصنوعات المحلية التقليدية، فيما تبقى بقية الطوابق للسكن.

القرية القديمة تقدم لزوارها عروض ترفيهية وراقصة تروي قصة هذه القرية وتاريخها العريق، وفِي شوارعها تجد المنازل على جانبي الطريق وتم هندستها بالأسلوب المعماري اليوغوري باغلب تفاصيله، وأمام تلك المنازل تجذبك المعروضات من المنتجات التقليدية والتي يصنعها سكان المنطقة بأنفسهم، فتتقدم لتلقي نظرة على المعروضات فتجد أبواب المنازل مفتوحة لتدخل وتجد بقية المعروضات في داخل للمنزل، حيث يقدم لك اصحاب المنزل الشاي وبعض المقبلات المحلية وفِي احيان كثيرة يقدمون بعض العروض الغنائية والراقصة التراثية.

هذا التحول في قرية كاشغر القديمة التي تقع في الولاية التي سميت بنفس الاسم بإقليم شينجيانغ الصيني الذي يتمتع بحكم ذاتي تم بدعم الحكومة المحلية من اجل تحسين الظروف المعيشية للسكان وإيجاد مصادر للدخل، وذلك بعد أن كانت القرية متهالكة وموحشة.

وجدير بالذكر أن القرية القديمة يزورها في موسم الصيف نحو 100 الف سائح يومياً، وغالبية هؤلاء الزوار من مختلف الأقاليم والولايات الصينية.