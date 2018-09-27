البندقة.. المدينة العائمة

المصدر: البيان الالكتروني

تعدّ مدينة "البندقة" الإيطالية أكثر مُدن العالم رومانسية حسب (DW) الألمانية، وهي مزدحمة بالفعاليات على مدار العام، ويتقاطر عليها السياح من كل حدب وصوب. في هذه الجولة نتعرف إلى أكثر الأماكن جذباً للزوار فيها:

مدينة القنوات المائية

تُعرَفُ البندقية أيضاً باسم "المدينة العائمة". تقع هذه المدينة فوق أرخبيل يتألف من 118 جزيرة ترتبط ببعضها البعض بواسطة قنوات وجسور، لذلك تعتبر العَبَارات والقوارب وسائط النقل الوحيدة التي تربط بين أطراف المدينة. يبلغ طول الممر المائي الرئيسي 3.8 كم.

ركوب الجندول

يتهادى الجندول فوق صفحة مياه البحر الساكنة، ويناور قائد الجندول بحرفية عبر قنوات البندقية التي تحيط بها الأبنية التاريخية والمناظر الساحرة. ولعل القيام بجولة على متن الجندول، تجربة لن ينساها السائح أبداً، بخاصة إذا ما رافقتها أغانٍ يؤديها قائد الجندول.

العمارة القوطية

ترجع نشأة فنون العمارة القوطية في مدينة البندقية إلى القرن الرابع عشر الميلادي، ويمكن ملاحظة تأثير الثقافات البيزنطية والعثمانية من خلال النظر إلى الأقواس القوطية المخروطية التي تظهر على مباني المدينة. كما يُمكن مشاهدة نماذج من فنون العمارة القوطية في قصر"دوجي"، وفي قصر"بالازو كافالي فرانشتي"، وفي قصر"سانتا صوفيا" المعروف بقصر "كا دورو" وهو من أقدم القصور في البندقية.

دار الأوبرا

تعَدُ دار أوبرا مدينة البندقية من أشهر دور الأوبرا والمسارح في أوروبا. وتشتهر دار الأوبرا باسم "العنقاء أو طائر الفينكس" وترجع هذه التسمية إلى العام 1792 عندما تعرضت دار الأوبرا لثلاثة حرائق ومع ذلك أعيد بناؤها وسُميت إثر ذلك بـ "الفينكس" أو "العنقاء".

وتُقَدم دار الأوبرا عروضاً فنية منتظمة تهدف إلى جذب السياح.

مدينة الأقنعة

تشتهر أيضاً بـ"مدينة الأقنعة"، وتعود هذه التسمية إلى الأقنعة التي يرتديها المشاركون في الكرنفال السنوي الذي تُقيمه مدينة البندقية. وبإمكانك اختيار القناع الذي يتناسب مع ذوقك وإمكانياتك المادية.

المأكولات البحرية

باستطاعة عشاق المأكولات البحرية تناول ما لذ وطاب في مطاعم البندقية. يزود التجار المدينة بالأسماك والمحار الطازج. طبق المدينة الشهير هو: "السردين الحلو والحامض المذاق". ويرجع هذا الطبق إلى القرن الثالث عشر، ويتمتع بشعبية بين السكان المحليين ومتوافر في جميع أنحاء المدينة.

جزيرة الدانتيل

جزيرة "بورانو" هي قرية صغيرة تعتمد على الصيد، تقع في أرخبيل البندقية، وتشتهر بمنازلها ذات الألوان الزاهية، وبأعمال حياكة الدانتيل.

يُذكر أن الفنان العبقري "ليوناردو دافنشي" كان قد زار بلدة "يفكارا" في بورانو العام 1481 واشترى قطعة دانتيل ليضعها فيما بعد في كاتدرائية "دي ميلانو"، وكانت هذه القرية تُصدر"الدانتيل" إلى جميع أنحاء أوروبا، غير إن الصادرات تراجعت في القرن الثامن عشر.

"ليدو" الجزيرة الذهبية

تُشَكِلُ جزيرة "ليدو" حاجزاً طبيعياً بين أرخبيل البندقية والبحر الأدرياتيكي. تُغطي الرمال الذهبية شواطىء الجزيرة. توفر جزيرة "ليدو" أجواء مريحة لزوارها، وتشتهر الجزيرة باستضافتها سنوياً لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، أقدم مهرجان سينمائي في العالم.

صناعة الزجاج

صناعة الزجاج من الفنون القديمة التي تشتهر بها مدينة البندقية وتتركز مصانع الزجاج في جزيرة "مورانو"، حيث يصنع الفنانون المزهريات والثريات، يشتريها السياح. وفي ذلك دعم للصناعة المحلية، كما وبإمكان السائح أن يأخذ قطعة ترمز إلى مدينة البندقية ويعود بها إلى وطنه.

وجهة سياحية مشهورة

سنوياً يصل ملايين السياح إلى مدينة البندقية على متن سفن سياحية عملاقة، وقد أدى هذا إلى حدوث خلافات بين سكان المدينة المحليين الذين يرون أن تواجد هذا النوع من السفن السياحية في مدينتهم يتسبب في حدوث أضرار بيئية، وطالبوا بإيجاد بديل مقبول للسفن السياحية العملاقة.