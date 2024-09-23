بقيمة 100 مليار دولار.. أكبر مصانع الرقائق بالعالم تبحث بناء مشاريع ضخمة بالإمارات

المصدر: رويترز

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ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن شركتي تي.إس.إم.سي التايوانية، وسامسونغ للإلكترونيات الكورية، وهما من أكبر الشركات المصنعة للرقائق في العالم، بحثتا تدشين مشاريع في مجال الرقائق بدولة الإمارات، خلال السنوات المقبلة، بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن مسؤولين تنفيذيين كباراً من «تي.إس.إم.سي»، زاروا الإمارات مؤخراً، وبحثوا إقامة مجمع مصانع يضاهي بعضاً من أكبر مرافق الشركة وأكثرها تطوراً في تايوان. وقالت المصادر إن شركة سامسونغ تدرس أيضاً تدشين عمليات رئيسة في صناعة الرقائق بدولة الإمارات، خلال السنوات المقبلة.

وذكرت «وول ستريت» أن مسؤولين بارزين في شركة سامسونغ، زاروا الإمارات في الآونة الأخيرة، وناقشوا الفكرة، مضيفة أن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى. وقالت الصحيفة إن الإمارات ستتولى تمويل هذه المشاريع،

وسيكون هناك دور حيوي لشركة مبادلة، بموجب البنود الأولية التي يجري مناقشتها. وأضافت الصحيفة أن هذه المشاريع تهدف إلى زيادة الإنتاج العالمي من الرقائق، والمساعدة في خفض أسعارها، دون الإضرار بربحية صانعي الرقائق.

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