مبيعات وقود السفن في الفجيرة ترتفع إلى أعلى مستوى في 5 أشهر

المصدر: رويترز

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أظهرت أحدث البيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بالإمارات ارتفعت إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في أغسطس، وهو ما يعكس الطلب المستقر إلى القوي على تزويد السفن بالوقود في ثالث أكبر ميناء للتزود بالوقود في العالم.

وأظهرت بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)، والتي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس، أن إجمالي حجم المبيعات في الفجيرة، باستثناء زيوت التشحيم، بلغ 656034 مترا مكعبا (حوالي 650 ألف طن) في أغسطس.

وارتفعت المبيعات 5.5 بالمئة مقارنة بشهر يوليو، لكنها انخفضت 3.2 بالمئة مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الوقود منخفض الكبريت 5.6 بالمئة مقارنة بشهر يوليو إلى 469032 مترا مكعبا في أغسطس، بما في ذلك الوقود الباقي وزيت الغاز البحري، في حين ارتفعت مبيعات الوقود عالي الكبريت 5.4 بالمئة إلى 187002 متر مكعب.

وظلت الحصة السوقية للوقود منخفض الكبريت والوقود عالي الكبريت مستقرة على أساس شهري عند 71 بالمئة و29 بالمئة على الترتيب.

(متر مكعب = 6.29 برميل)

(طن = 6.35 برميل من زيت الوقود)

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