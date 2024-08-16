مصادر: قطر خفضت علاوة خام الشاهين في عقود أكتوبر

المصدر: رويترز

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قالت مصادر تجارية اليوم الجمعة إن شركة قطر للطاقة خفضت العلاوة السعرية لخام الشاهين في العقود المحددة الأجل لشهر أكتوبر إلى 87 سنتا للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.

وأضافت أن السعر العلاوة، التي انخفضت من 1.88 دولار للبرميل في سبتمبر أيلول، تحددت بعد أن باعت قطر للطاقة شحنتين عبر عطاء.

وقالت المصادر إن الشركة باعت شحنة للتحميل في الأول والثاني من أكتوبر لإكسون موبيل بعلاوة تتراوح بين 80 و90 سنتا للبرميل، في حين ذهبت شحنة للتحميل في 26 و27 أكتوبر لفيتول بعلاوة تتراوح بين 60 و70 سنتا للبرميل.

وعلى نحو منفصل، باعت قطر للطاقة شحنة من خام قطر البري للتحميل في أكتوبر لشركة شل بعلاوة تتراوح بين 20 و30 سنتا للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، في حين اشترت يونيبك شحنة من خام قطر البحري بعلاوة طفيفة فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.

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