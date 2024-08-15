«فوربس»: الإمارات تتصدر أقوى الرؤساء التنفيذيين إقليمياً

المصدر: (دبي - البيان)

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تصدرت الإمارات قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ«أقوى الرؤساء التنفيذيين» في المنطقة 2024، حيث تحتضن 27 رئيساً تنفيذياً، وحلّ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في المركز الثالث.

وتضمنت القائمة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) واحتل المركز الثاني. وتصدر التصنيف أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في أرامكو وجاء سعد بن شريدة الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة رابعاً واحتفظ الرؤساء الأربعة بمراكزهم ذاتها في قائمة العام الماضي.

وتقدم سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب في الشركة العالمية القابضة (IHC) ٤ مراكز، من المركز التاسع إلى المركز الخامس، كما حل سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة المجموعة، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) في المركز السابع، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي للمجموعة إي آند في المركز التاسع.

وتضم قائمة العام 100 قائد أعمال من 19 جنسية، حيث تصدر الإماراتيون التصنيف بـ27 رئيساً تنفيذياً، يليهم المصريون بـ21 قيادياً، ثم السعوديون بـ14 رئيساً تنفيذياً، يشكلون معاً 62% من إجمالي التصنيف.

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الإمارات تتصدر قائمة «فوربس» لأقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة

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