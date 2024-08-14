الإماراتيون يتصدرون قائمة «فوربس» لأقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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تصدرت الإمارات قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ«أقوى الرؤساء التنفيذيين» في المنطقة لعام 2024، حيث تحتضن 27 رئيساً تنفيذياً، حيث حلّ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة في المركز الثالث، بعد سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) صاحب المركز الثاني.

وتصدر التصنيف أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في أرامكو السعودية. وجاء سعد بن شريدة الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة في المركز الرابع. وقد احتفظ الرؤساء الأربعة جميعهم بمراكزهم ذاتها في قائمة العام الماضي. في حين تقدم سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب في الشركة العالمية القابضة (IHC) بـ4 مراكز من المركز التاسع إلى المركز الخامس في قائمة هذا العام.

كما حل سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة المجموعة، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) في المركز السابع، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي للمجموعة إي آند في المركز التاسع.

وتضم قائمة العام 100 قائد أعمال من 19 جنسية مختلفة، حيث تصدر الإماراتيون التصنيف بـ27 رئيساً تنفيذياً، يليهم المصريون بـ21 قيادياً، ثم السعوديون بـ14 رئيساً تنفيذياً، ليشكلوا معاً 62% من إجمالي التصنيف. ويعكس ذلك توجهاً متزايداً نحو التوطين، مع تولي معظم الشركات الكبرى رؤساء تنفيذيين محليين. كذلك يهيمن قطاع البنوك على القائمة بـ19 قائداً، يليه قطاع العقارات بـ10 قادة، مما يعكس الطفرة التي حققها القطاع على مدار العامين الماضيين. كما يقود الرؤساء في المراكز الـ10 الأولى في القائمة شركات تعمل في 6 قطاعات مختلفة.

ولإعداد قائمة العام، صنفت فوربس الشرق الأوسط الرؤساء التنفيذيين بالاعتماد على عوامل مختلفة، بما فيها إنجازات وأداء الرئيس التنفيذي خلال العام الماضي، فضلاً عن الابتكارات والمبادرات التي نفذها، وحجم الشركة التي يقودها، وتأثيره على الأعمال والأسواق التي يشرف عليها. وقد شمل التصنيف الرؤساء التنفيذيين للشركات التي يقع مقرها الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصراً.

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