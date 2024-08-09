وول ستريت تفتح على انخفاض في نهاية أسبوع مضطرب

المصدر: رويترز

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة في اليوم الأخير من أسبوع مضطرب، في حين أبقت تلميحات مسؤولين من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تيسير السياسة النقدية الخسائر تحت السيطرة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 38.4 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 39408.06 نقطة. كما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.7 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 5314.66 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 23.5 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 16636.522 نقطة.

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