أرباح «سوق دبي» النصفية ترتفع 74 % إلى 195.4 مليون درهم

المصدر: (دبي – البيان)

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قفز صافي أرباح سوق دبي المالي، 74%، خلال النصف الأول - قبل الضريبة - إلى 195.4 مليون درهم، مقارنة مع صافي الأرباح خلال الفترة نفسها من 2023 وبعد احتساب الضريبة بلغت الأرباح 181.37 مليون درهم ليكون النمو 61.6% مقارنة مع 112.17 مليون درهم أول 6 أشهر من العام الماضي.

وخلال النصف الأول، شهد السوق ارتفاعاً في قيمة التداول، وزيادة في أعداد المستثمرين الجدد كما استضاف سوق دبي المالي قمة أسواق رأس المال السنوية التي اجتذبت أكثر من 1,000 مشارك.

وارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي 40% إلى 305.7 ملايين درهم خلال النصف الأول مقابل 218.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2023 وتوزعت الإيرادات بواقع 154 مليون درهم من الدخل التشغيلي و151.7 مليون درهم من عوائد الاستثمار وغيرها من العوائد وارتفع إجمالي التكاليف عدا الضريبة إلى 110.3 ملايين درهم مقابل 106 ملايين درهم.

وارتفع إجمالي عدد الصفقات 22% إلى 1.07 مليون صفقة، وارتفعت قيمة التداول الإجمالية 4% إلى 48 مليار درهم.

وجذب سوق دبي 72583 مستثمراً جديداً أول 6 أشهر 85% منهم من دول أجنبية وسجّل المستثمرون من شريحة المؤسسات نشاطاً لافتاً حيث شكلوا 66% من قيمة التداول، وبلغ صافي المشتريات من قبل المستثمرين الأجانب 1.2 مليار درهم.

واستمر زخم الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة بالنصف الأول حيث حقّق سوق دبي المالي نجاحاً لافتاً خلال الفترة نفسها عبر سلسلة من الاكتتابات العامة الأولية الناجحة وفي مارس، تم إدراج سهم باركن، مزوّد مرافق وخدمات مواقف السيارات في دبي، وارتفع سعر السهم أكثر من 30% مقارنة مع سعر الطرح الأولي للاكتتاب، بعدما سجل مستوىً غير مسبوق من الطلب على الاكتتاب حيث تجاوز بنحو 165 مرة.

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