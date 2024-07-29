195.4 مليون درهم أرباح سوق دبي المالي في النصف الأول بزيادة 74%

المصدر: دبي - البيان

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أعلن سوق دبي المالي، عن نتائجه المالية الموحدة للنصف الأول من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2024، حيث وصل صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 195.4 مليون درهم، بزيادة ملحوظة بنسبة74% بالمقارنة مع صافي الأرباح خلال الفترة نفسها من العام 2023.

وخلال النصف الأول من العام 2024، شهد السوق ارتفاعاً في قيمة التداول، وزيادة في أعداد المستثمرين الجدد. كما استضاف سوق دبي المالي قمة أسواق رأس المال السنوية التي اجتذبت أكثر من 1,000 مشارك من كافة أنحاء العالم. وشكّل الحدث منصة بارزة لتقديم الرؤى والأفكار حول مستقبل أسواق المال، مما رسخ مكانة سوق دبي المالي كبورصة رائدة إقليمياً وعالمياً.

سوق حيوي

وقال سعادة هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «نفخر بالإعلان عن أدائنا القوي خلال النصف الأول من العام 2024، والذي يعكس الأسس الصلبة التي رسخناها في سوق دبي المالي. كما أن نجاحنا في استضافة قمة أسواق رأس المال يشكل دليلاً على التزامنا ببناء سوق حيوي يدعم جهود وآليات الحوار والتعاون الدولي. سنواصل جهودنا الدؤوبة لإضافة القيمة لكافة أصحاب المصلحة من خلال التركيز على الابتكار وتعزيز بنيتنا التحتية وتنويع خدماتنا ومنتجاتنا. ومن خلال هذه الجهود، سنعزز مكانة دبي المالي كسوق مالي رائد في المنطقة، إلى جانب ترسيخ مكانة دبي كلاعب رئيسي في المشهد المالي العالمي.»

نتائج مالية قوية

ارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي بنسبة 40% ليصل إلى 305.7 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة مع 218.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2023. وتوزعت الإيرادات بواقع 154 مليون درهم من الدخل التشغيلي و151.7 مليون درهم من عوائد الاستثمار وغيرها من العوائد. وخلال هذه الفترة، ارتفع إجمالي التكاليف عدا الضريبة إلى 110.3 مليون درهم مقارنة مع 106 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2023.

ارتفاع معدل التداول

شهد النصف الأول من العام 2024 زيادة في نشاط التداول في سوق دبي المالي، حيث وصل إجمالي عدد الصفقات إلى 1.07 مليون صفقة، ما يمثل زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. هذا وارتفعت قيمة التداول الإجمالية بنسبة 4% لتصل إلى 48 مليار درهم, وسجل المؤشر العام لسوق دبي المالي انخفاضا طفيفا بنسبة 0.73%.

نمو قاعدة المستثمرين

خلال النصف الأول من عام 2024، جذب سوق دبي المالي 72,583 مستثمراً جديداً، 85% منهم من دول أجنبية. وسجّل المستثمرون من شريحة المؤسسات نشاطاً لافتاً حيث شكلوا 66% من إجمالي قيمة التداول، وبلغ صافي المشتريات من قبل المستثمرين الأجانب 1.2 مليار درهم.

وكان سوق دبي المالي قد نظّم حملته الترويجية السنوية في لندن في يونيو، بالتعاون مع بنك «إتش إس بي سي» مؤتمر لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي. وسلّط الحدث الضوء على فرص الاستثمار الواعدة التي توفرها أسواق المال الحيوية في دبي، بمشاركة 14 جهة مصدرة رائدة بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 326 مليار درهم. وقد شهدت نسخة هذا العام 90 اجتماعاً نتج عنها أكثر من 270 لقاء مما وفر للمستثمرين العالميين رؤى ومعطيات حصرية حول فرص الاستثمار في المنطقة.

سلسلة من الاكتتابات الناجحة

استمر زخم الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة خلال النصف الأول لعام 2024، حيث حقّق سوق دبي المالي نجاحاً لافتاً خلال الفترة نفسها عبر سلسلة من الاكتتابات العامة الأولية الناجحة. وفي مارس، تم ادراج سهم باركن، مزوّد مرافق وخدمات مواقف السيارات في دبي، وارتفع سعر السهم بنسبة تجاوزت الـ30% مقارنة مع سعر السهم عند الطرح الأولي للإكتتاب، وذلك بعدما سجل مستوىً غير مسبوق من الطلب على الاكتتاب حيث تجاوز بنحو 165 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة، وهو رقم قياسي يسجل للمرة الأولى في السوق.

وفي مايو، أدرجت شركة سبينيس، مشغل متاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة، أسهمها في السوق وتمت تغطية قيمة الاكتتاب بواقع 64 مرة. ولاقى الطرح إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأفراد وبدوره أدى إلى زيادة نسبة الطرح لشريحة الأفراد في الإمارات.

مبادرات تعزيز النمو في السوق

خلال النصف الأول من العام الحالي، أعلن سوق دبي المالي عن عدة مبادرات تستهدف دفع النمو والابتكار. ففي مايو، تم الإعلان عن منصة أرينا من سوق دبي المالي، وهي منصة مبتكرة للاكتتابات العامة الأولية، صُممت لتسهيل وإتاحة فرص النمو لكل من الشركات والمستثمرين. وتتبنى أرينا نهجاً رائداً لجمع رأس المال والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يتيح لمجموعة واسعة من الشركات الخاصة إمكانية الوصول إلى رأس المال عبر أصول متنوعة، تشمل الأسهم والديون، مع خطط لتقديم فئات أصول إضافية.

علاوة على ما سبق، أطلق سوق دبي المالي النسخة المحدثة لتطبيق «آيفستر»، ما يؤكد التزامه بتمكين المستثمرين وتزويدهم بالأدوات الرقمية المتطورة للخدمات المالية، من خلال تجربة أكثر سهولة وكفاءة وجاذبية للمستثمرين الأفراد. وتعكس هذه المبادرات تركيز سوق دبي المالي على الابتكار وتعزيز البنية التحتية وإرساء الأسس لمنظومة مالية حيوية وشاملة لكافة الأطراف المعنية.

تنوّع القيمة السوقية

بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي 679 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024. وشكلت مساهمة القطاعات في القيمة السوقية انعكاساً لتنوع مزيج الناتج المحلي الإجمالي في دبي، حيث شكّل القطاع المالي نسبة 42%، وساهم قطاع المرافق بنسبة 20%، فيما شكل القطاع العقاري نسبة 18%، والقطاع الصناعي نسبة 13%، وساهم قطاع خدمات الاتصالات بنسبة 4%، واستحوذت عدة قطاعات إضافية من بينها السلع الاستهلاكية الأساسية، على النسبة المتبقية. هذا التنوّع يسلط الضوء على إمكانية جذب المزيد من الشركات من قطاعات إضافية، مما يعزز عمق وتنوّع محفظة حلول ومنتجات سوق دبي المالي.

النمو الثابت

بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يشكل النمو الثابت لسوق دبي المالي خلال النصف الأول من العام 2024 شهادةً ملموسة على نجاح مبادراتنا الاستراتيجية والثقة الراسخة لمستثمرينا. كما يساهم التزامنا بالابتكار في تعزيز الفرص الجديدة لكل من الشركات والمستثمرين، ومثال على ذلك الإعلان عن منصة أرينا وتطبيق آيفستر المحدث. ويعكس نجاح عمليات الإدراج من قبل الشركات الحكومية والخاصة على حد سواء مدى قوة ومرونة أسواقنا. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت حملاتنا الترويجية الدولية الناجحة في تعزيز قاعدة المستثمرين الأجانب في السوق حيث سلطت الضوء على جاذبية أسواق المال في دبي على المستوى الدولي والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها. نتطلع إلى مواصلة هذا الزخم والاستفادة منه لإتاحة فرص جديدة لكافة أصحاب المصلحة.»

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