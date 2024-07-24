«موديز»: الإمارات مركز دولي للتجارة والنقل والخدمات المالية

المصدر: (دبي - البيان)

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أحرزت الإمارات تقدماً كبيراً على طريق التنويع الاقتصادي مقارنة بنظيراتها في دول التعاون، وتطورت لترسخ مكانتها مركزاً دولياً رئيسياً للتجارة والنقل والخدمات المالية.

وقالت «موديز» إن حكومة الإمارات أدخلت أنواعاً جديدة من التأشيرات وأجرت تغييرات تنظيمية لتقليل القيود المفروضة على ملكية الأجانب للشركات، لإنعاش السياحة وزيادة عدد الزوار والمقيمين الأجانب، وتعمل أيضاً على تعزيز الاستدامة الغذائية والتقنيات المتقدمة وعلوم وأبحاث الفضاء.

وأوضحت أن البنوك الإماراتية تتمتع بالقدرة على لعب دور مهم في تطوير القطاعات غير النفطية التي تمثل بالفعل حصة كبيرة من اقتصاد الدولة وسيستمرون في القيام بذلك. وأشارت الوكالة إلى أن من شأن خيارات الإقراض الأوسع أن توفر قدرة أفضل على تنويع المخاطر ويمكن للبنوك المحلية بالفعل الحصول على تمويل رخيص وطويل الأجل لتمويل قروضها، وهي لا تعتمد هيكلياً على تمويل السوق، وهذا يعني أنه ستكون هناك فوائد محدودة من المزيد من التنويع في جانب التمويل، وستكون الفوائد المترتبة على زيادة الدعم الحكومي محدودة أيضاً، نظراً للجدارة الائتمانية العالية للغاية التي تتمتع بها الحكومة بالفعل.

ولفتت «موديز» إلى أن الاقتصادات المعتمدة على النفط تشهد تنوعاً وتتوسع في منطقة الخليج العربي والعراق وكازاخستان وأذربيجان مع قيام الحكومات بتوفير التمويل لمبادرات التنويع الاقتصادي، موضحةً أنه، من المتوقع أن يتجاوز النمو في القطاعات غير النفطية 3% أو 4% خلال السنوات المقبلة، متسارعاً من متوسط نحو 1% أو 2% بين 2016-2021.

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