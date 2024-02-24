«موديز»: ترسيخ الثقة في النظام المالي للإمارات

المصدر: دبي – البيان

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قالت «موديز أنالتيكس»، إن رفع اسم الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف»، يجسد التزام الدولة بمكافحة الجرائم المالية، كما تعزز هذه الخطوة الثقة في نظامها المالي، وسيؤدي ذلك إلى معاملات أكثر سلاسة بالعملة الأجنبية، وانخفاض الرسوم بين البنوك، وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار.

وقالت المؤسسة إنه تبعاً لهذا القرار سيقوم مجتمع الامتثال الدولي بشكل تدريجي بتغيير الطريقة التي يتفاعل بها مع الدولة، مع قيام المؤسسات الأجنبية بتحديث إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذا فإن الفوائد الكاملة للقرار ستكون متاحة الآن.

وقال محمد داود، رئيس ممارسات الصناعة في Moody’s Analytics»، إن القرار يعكس التزام الدولة بمكافحة الجرائم المالية والتهرب من العقوبات، ويعزز الثقة في نظامها المالي، لافتاً إلى أن الإجراءات المحددة التي تتخذها الإمارات، وردود الفعل من الدول والمؤسسات المالية الأخرى، وحتى التحولات الجيوسياسية العالمية، كلها ستؤثر على حجم الفوائد والثمار المتوقعة من القرار.

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