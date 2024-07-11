عروض سخية من الفنادق والوجهات السياحية لزوار «صيف دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت العديد من الفنادق ومرافق الضيافة والوجهات السياحية في دبي باقة من العروض السخية والفرص الاستثنائية لزوار الإمارة بهدف تحفيز السياحة الداخلية واستقطاب المزيد من الزوار للاستمتاع بفعاليات الدورة 27 من مفاجآت صيف دبي 2024.

وتهدي مفاجآت صيف دبي سكان المدينة وزوارها من العائلات والأزواج وحتى المسافرين المنفردين باقة من العروض والفرص للاستفادة بشكل كبير من موسم الصيف، حيث أطلقت مئات الفنادق والوجهات السياحية في المدينة عروضاً جذابة وباقات موسمية، بدءاً من العطلات الشاطئية والصحراوية إلى تجارب الإقامة في المدينة والاستمتاع بالمتنزهات الترفيهية المميزة.

وأعلنت الفنادق والوجهات الترفيهية عن ترحيبها بالأطفال مجاناً مع مجموعة من عروض الصيف الشيقة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في حين يمكن للأزواج الاستفادة من تجارب الإقامة المصممة لهم. كما يشكل موسم الصيف الوقت المثالي لاستكشاف ما تقدمه دبي لسكان الإمارات وزوارها من دول التعاون.

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