بنك أبوظبي الأول يحدد السعر الاسترشادي لبيع أوراق مالية بقيمة 750 مليون دولار

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء أن بنك أبوظبي الأول حدد السعر الاسترشادي لبيع أوراق مالية من الفئة الثانية بقيمة 750 مليون دولار.

وذكرت الوثيقة أن البنك حدد السعر الاسترشادي عند 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وذلك لسندات لأجل عشر سنوات ونصف السنة غير قابلة للاسترداد قبل خمس سنوات ونصف السنة.

وأضافت الوثيقة أن البنك عين دويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين للإصدار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز