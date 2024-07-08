عقارات دبي تسجل 40 شهراً متتالياً من الازدهار

المصدر: (دبي ـــ مشعل العباس)

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حافظت أسعار العقارات في دبي على تألقها وازدهارها بارتفاعها لمدة 40 شهراً متتالياً مع نهاية يونيو الماضي، وتجاوزت الذروة التي حققتها في سبتمبر 2014 بنسبة 11.8%.

وبحسب منصة الأبحاث والبيانات العقارية «بروبرتي مونيتور»، لا تزال عقارات دبي تحقق أرقاماً قياسية شهراً بعد الآخر، ما يشير إلى الطلب الاستثنائي على الوحدات ذات الجاذبية العالية من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث سجلت أعلى مبيعات نصفية على الإطلاق في أول 6 أشهر من العام الجاري، عبر 80.231 صفقة بيع بقيمة تجاوزت 233 مليار درهم وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأضافت المنصة إن أسعار العقارات في دبي واصلت ارتفاعها القوي، لتسجل 1.380 درهماً للقدم المربع، وهذا أعلى بنحو 75.8% من أدنى مستوى للسوق في أبريل 2009 وأعلى بنحو 11.8% من الذروة في سبتمبر 2014.

وتابعت المنصة «في يونيو 2024، وصل مؤشر الأسعار الديناميكية الخاص بالمؤسسة (DPI)، على مستوى الإمارة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 193 نقطة ارتفاعاً من 189.91 في مايو 2024 و188.61 نقطة في أبريل 2024».

وذكرت المنصة أنه على أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 18.2%، مسجلة 40 شهراً متتالياً من الزيادة. وسجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي خلال النصف الأول نحو 344 مليار درهم، نتجت عن نحو 100 ألف صفقة بنمو 34.9% مقارنة بالقيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي عند 255 مليار درهم عبر 75.284 تصرفاً.

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