تقرير أمريكي: المبادرات والاستثمارات ترسخ الإمارات مركزاً لوجستياً عالمياً

المصدر: (دبي - البيان)

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تتحول الإمارات بسرعة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية بدعم المبادرات الاستراتيجية والاستثمارات الكبيرة للدولة، ضمن القطاع بحسب تقرير أمريكي حديث.

وأرجع تقرير نشرته «المجلة الأمريكية للنقل» صعود الإمارات في قطاع الخدمات اللوجستية إلى الجهود المحسوبة والتخطيط الاستشرافي، لافتاً إلى تمتع الإمارات بميزة رئيسية تتمثل في موقعها الجغرافي الاستراتيجي، حيث تقع أعلى مفترق طرق يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لتصبح بذلك نقطة تجارية مركزية تربط بين هذه الأسواق الرئيسية.

وشددت المجلة على أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية لدعم طموحاتها اللوجستية، وتُعد الموانئ الرئيسية مثل جبل علي من بين أكثر الموانئ ازدحاماً في العالم، كما أن ميناء خليفة معروف بمرافقه المتطورة، موضحة أنه تم تزويد هذه الموانئ بأحدث التقنيات والقدرات التشغيلية الهائلة، ما أسهم في معالجة البضائع بكفاءة وسرعة.

وأوضحت أن تطوير شبكة الاتحاد للقطارات والطرق السريعة الواسعة يسهل الارتباط والتواصل داخل المنطقة، كما أن المناطق الحرة مثل جبل علي والمنطقة الحرة بمطار دبي توفر للشركات الكثير من المزايا اللوجستية.

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