المجلة الأمريكية للنقل: الإمارات ترسخ موقعها مركزاً لوجستياً عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد تقرير حديث نشرته المجلة الأمريكية للنقل، أن دولة الإمارات تتحول إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية بفضل المبادرات الاستراتيجية والاستثمارات الكبيرة للدولة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن ترسيخ الإمارات موقعها في هذا المجال ليس وليد الصدفة، بل نتيجة لجهود محسوبة وتخطيط استشرافي، مشددة على أن تحول الإمارات إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية بات واقعاً ملموساً.

واستعرضت المجلة عدداً من الأسباب والتي أدت إلى هذا التحول، مشيرة إلى أن الإمارات تتمتع بميزة رئيسية تتمثل في موقعها الجغرافي الاستراتيجي، حيث تقع على مفترق طرق يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لتصبح بذلك نقطة تجارية مركزية تربط بين هذه الأسواق الرئيسية. وأضافت في تقريرها: «يوفر هذا الموقع المركزي أوقات نقل أقصر وتكاليف شحن مخفضة، ما يجعلها مركزاً جذاباً للتجارة العالمية، ويلعب دوراً محورياً في نجاحها اللوجستي».

استثمارات

وشددت المجلة، على أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية لدعم طموحاتها اللوجستية، وتعد الموانئ الرئيسية مثل جبل علي، من بين أكثر الموانئ ازدحاماً في العالم، كما أن ميناء خليفة معروف بمرافقه المتطورة. ووضحت المجلة، أن هذه الموانئ تم تزويدها بأحدث التقنيات والقدرات التشغيلية الهائلة، ما ساهم في معالجة البضائع بكفاءة وسرعة، لذلك تشكل الاستثمارات في البنية التحتية العمود الفقري لاستراتيجية الخدمات اللوجستية في الإمارات.

وأوضحت أن تطوير شبكة الاتحاد للقطارات والطرق السريعة الواسعة يسهل الارتباط والتواصل داخل المنطقة، كما أن المناطق الحرة مثل جبل علي والمنطقة الحرة بمطار دبي، توفر للشركات الكثير من المزايا اللوجستية مثل الإجراءات الجمركية المبسطة والإعفاءات الضريبية، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز للخدمات اللوجستية.

واستطردت المجلة في تقريرها: «لا يمكن إغفال دور شركات النقل والمناولة، وخاصة شركات النقل التجاري في دبي، فهذه الشركات ضرورية لضمان الانتقال السلس للبضائع ومعالجتها ضمن شبكة سلسلة التوريد المعقدة».

ابتكارات تكنولوجية

كما أوضحت المجلة، أن الإمارات تحرص على دمج الابتكارات التكنولوجية في قطاع النقل والمواصلات لديها، إذ إن اعتماد حلول الخدمات اللوجستية الذكية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء، يساهم في إحداث ثورة في العمليات.

وتلعب البيئة المواتية للأعمال، وفقاً للمجلة، دوراً رئيسياً في دفع عجلة نمو قطاع الخدمات اللوجستية. كما تعد سياسات الحكومة داعماً مهماً لنمو القطاع. ولفتت المجلة إلى أن مطار دبي الدولي الذي يعد من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، يعد عنصراً حيوياً في شبكة الخدمات اللوجستية، وذلك بفضل قدراته الاستثنائية على مناولة البضائع.

استدامة

وذكر التقرير، أن الاستدامة أصبحت نقطة محورية في استراتيجية الخدمات اللوجستية في الإمارات، حيث يتجلى ذلك في تبني ممارسات الخدمات اللوجستية الخضراء في مبادرات مختلفة تهدف إلى تقليل التأثير البيئي.

مستقبل مشرق

وختمت المجلة تقريرها بالقول: «على المدى البعيد، يبدو مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية في الإمارات مشرقاً، مع نمو مستمر وابتكار متواصل، وهذا المسار سيرسخ بلا شك مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في ساحة الخدمات اللوجستية العالمية».

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