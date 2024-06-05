«نايت فرانك»: 69 % من أثرياء العالم مهتمون بامتلاك عقار بعلامة تجارية مميزة في دبي

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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تتزايد جاذبية العقارات التجارية الفاخرة في دبي بين أوساط الأثرياء، ليشكل امتلاك للسكن أو لقضاء العطلات، إحدى هذه الوحدات حلماً يراود الكثير من أصحاب الثروات على مستوى العالم. ووفق التقرير السنوي الثاني «الوجهة دبي» لعام 2024، الذي أصدرته «نايت فرانك»، أبدى 69% من الأثرياء العالميين اهتمامهم بامتلاك عقار سكني يحمل علامة تجارية مميزة في دبي، ارتفاعاً من 59% عام 2023.

ووفقاً لنايت فرانك، يعتقد ما يزيد على الثلث من الأثرياء أن أي عملية شراء سكنية تحمل علامة تجارية في دبي سترتفع قيمتها بين 5-10% خلال السنة الأولى من الاستحواذ، وهذا التوقع أعلى (50 %) بين من تبلغ ثرواتهم 10-15 مليون دولار.

ويتوقع 30% من المغتربين الأثرياء في دول التعاون والعالم ارتفاع أسعار أي عملية شراء مسكن ذي علامة تجارية 10-15% خلال 12 شهراً. وبحسب خبراء، فإن المساكن ذات العلامات التجارية يتم تداولها بعلاوة 86% مقارنة ببقية السوق، وبمتوسط عالمي 30% ولمن تزيد ثرواتهم عن 15 مليون دولار، فإن توفير الخدمات والمرافق المادية هو العامل الأكثر أهمية، تليها هوية العلامة التجارية. وترتبط المساكن ذات العلامات التجارية، بإمكانية الوصول إلى المرافق ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي. ويتمتع المالكون أيضاً بميزة إضافية وهي المرافق ذات المستوى العالمي وإدارة الممتلكات.

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