69 % من أثرياء العالم يهتمون بامتلاك عقار بعلامة تجارية مميزة في دبي

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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أبدى 69% من الأثرياء في العالم اهتمامهم بامتلاك عقار سكني يحمل علامة تجارية مميزة في دبي، ارتفاعاً من 59% عام 2023، وفقاً للتقرير السنوي الثاني «الوجهة دبي» لعام 2024، الذي تصدره شركة الاستشارات العالمية «نايت فرانك».

وقال لارس يونج لارسن، شريك العلامات التجارية الفاخرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «توفر المساكن ذات العلامات التجارية إمكانية الوصول إلى نمط حياة فاخر أصبح مرادفاً لدبي، كما أن مشغلي الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية الفاخرة مثل فندق ريتز كارلتون، وبولغاري، ومجموعة دورتشستر، وفور سيزونز يتحركون جميعاً للاستفادة من هذا الطلب.

وينعكس عمق الطلب على هذه المنازل في تحقيق رقم قياسي بقيمة 16,283 درهماً للقدم المربعة لفيلا بولغاري أوشن المكونة من 6 غرف نوم في صيف عام 2022». واستطلعت نايت فرانك آراء 317 من أصحاب الثروات العالية (217 حول العالم و100 من الوافدين من ذوي الثروات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي) لفهم مواقفهم ورغباتهم وتطلعاتهم عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في العقارات في دبي. وبشكل عام، يمتلك المشاركون في الاستطلاع من الأثرياء ثروة صافية قدرها 5.4 مليارات دولار ويمتلكون 1,149 منزلاً حول العالم.

وتقول نايت فرانك إن إحدى السمات الرئيسية المميزة للدورة الثالثة لسوق التملك الحر السكني في الإمارة هي الزيادة في عدد عمليات الشراء من قبل المستخدمين النهائيين الحقيقيين، أو أولئك الذين يبحثون عن منزل ثانٍ، أو منزل لقضاء العطلات. وينتشر هذا الاتجاه في السوق السكنية ذات العلامات التجارية في المدينة أيضاً.

وأوضح فيصل دوراني، شريك - رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «يرغب 14% من أصحاب الثروات في الحصول على مسكن يحمل علامة تجارية باعتباره منزلهم الرئيسي، ويرتفع هذا الرقم إلى 22% بين من تزيد ثرواتهم الصافية على 15 مليون دولار ويرغبون في ذلك». ويبدو أن مجتمع أصحاب الثروات العالية لديهم ميل خاص لشراء أغلى المنازل في دبي وتحويل المدينة إلى واحدة من قواعدهم العالمية العديدة.

و«في الواقع، 23% من الأثرياء سيستخدمون شراء مسكن يحمل علامة تجارية في دبي كمنزل لقضاء العطلات، أو منزل ثانٍ، في حين سيتعامل معه 12% باعتباره منزلاً للتقاعد». ووفقاً لنايت فرانك، يعتقد ما يزيد قليلاً على الثلث (36%) من الأثرياء أن أي عملية شراء سكنية تحمل علامة تجارية في دبي سترتفع قيمتها بنسبة 5-10% خلال السنة الأولى من الاستحواذ وهذا التوقع أعلى (50 %) بين من تبلغ ثرواتهم الصافية 10-15 مليون دولار. ويتوقع 30% من المغتربين ذوي الثروات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي وأثرياء العالم ارتفاع أسعار أي عملية شراء مسكن يحمل علامة تجارية بنسبة 10-15% خلال 12 شهراً.

كما وجدت نايت فرانك أن الجزء الأكبر من المغتربين ذوي الثروات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي 91% يرغبون في إنفاق من 600-999 دولاراً للقدم المربعة على عقار سكني يحمل علامة تجارية في دبي.

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