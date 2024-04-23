«عمومية إعمار العقارية» تقر توزيع 4.4 مليارات درهم وتنتخب إدارة جديدة

المصدر: (دبي - البيان)

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صادقت الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية، أمس، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 4.4 مليارات درهم أو 50 فلساً للسهم تمثل 50 % من رأس المال، وخلال العام الماضي، ارتفعت أرباح الشركة 70 % إلى 11.6 مليار درهم.

وانتخبت عمومية إعمار العقارية أعضاء مجلس الإدارة وهم بترتيب عدد الأصوات: محمد العبار، وبطي عبيد الملا، وعمر بوشهاب، ومحمد عمر كريم، وجمال بن ثنية، وأحمد جمال جاوه، وإيمان عبدالرزاق، وعبدالله علي أحمد الفلاسي، وأحمد بن مسحار المهيري. وكان المجلس السابق يضم كلاً من: جمال بن ثنيه (رئيساً)، وعضوية كل من: أحمد جمال جاوه، ومحمد العبار، وأحمد ثاني المطروشي، وجاسم العلي، وسلطان سعيد المنصوري، وهلال المري، وبطي الملا، وإيمان عبدالرزاق.

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