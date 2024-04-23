عمومية «إعمار» تقر توزيع 4.4 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

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صادق المساهمون، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية، أمس، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح قدرها 50 فلساً لكل سهم، بإجمالي 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار)، ما يعكس قوة الأداء المالي للشركة والتزامها بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين. وتمّت خلال الاجتماع كذلك الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2023 عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدقّق الحسابات.

كما قام المساهمون بانتخاب مجلس إدارة جديد يقود استراتيجية النمو للشركة يضم محمد العبار، جمال ماجد بن ثنيه، أحمد بن جمال بن جاوه، بطي عبيد الملا، إيمان عبد الرزاق، عبدالله الفلاسي، أحمد المهيري، عمر بوشهاب، ومحمد عمر كريم.

وعرض مجلس الإدارة الأداء القوي الذي حققته الشركة خلال عام 2023، والذي نجحت بتحقيقه من خلال مجموعة من الإجراءات الصارمة التي أسهمت بدورها في استمرارية سير أعمالها بالمستوى المنشود على مدار العام.

مبيعات قوية

وتميّز أداء إعمار في عام 2023 بمبيعات عقارية قوية للمجموعة، بلغت قيمتها 40.3 مليار درهم (11 مليار دولار) منها 37.4 مليار درهم (10.2 مليارات دولار) في السوق المحلية، مظهراً ثقة العملاء المستمرة في اسم إعمار وعلامتها التجارية، وابتكار إدارتها، وجودة مشروعاتها.

وسجّلت إعمار إيرادات بقيمة 26.7 مليار درهم (7.3 مليارات دولار) وصافي أرباح بقيمة 11.6 مليار درهم (3.2 مليارات دولار ) في عام 2023، محققة نمواً بنسبة 7% و70 % على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان هذا الأداء مدعوماً بالنمو في السياحة الذي شهدته دبي، والاتجاه التصاعدي المستمر في مبيعات التجزئة، والزيادة المستمرة في الطلب على العقارات. كما حققت إعمار نمواً بنسبة 67 % في الأرباح لتصل إلى 17.3 مليار درهم (4.7 مليارات دولار) خلال عام 2023 مقارنة بالعام 2022.

إنجازات

وضمن إطار الإنجازات التي حققتها إعمار، تسجيل طلبات مبيعات عقارية محلية ضخمة في الربع الأول من عام 2024، إذ بلغت قيمة المبيعات الإجمالية المحجوزة هذا العام حتى الآن أكثر من 19 مليار درهم (5.2 مليارات دولار)، أي بارتفاع أكثر من 60 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ومع محافظة إعمار على التزامها بتسليم جميع المشاريع قيد التنفيذ في الوقت المحدد، فإن استثمارها من خلال تمكين أصحاب الكفاءات، ودعم المواهب الوطنية من أبناء وبنات دولة الإمارات، واستخدام أحدث الأنظمة الرقمية، والموارد التكميلية، من شأنه أن يضمن كذلك استمرارية الأداء المتميز للشركة ويساعدها على تحقيق أهدافها على المدى الطويل.

تفاؤل كبير

وقال محمد العبار: «في ضوء النتائج اللافتة التي نشهدها في عام 2024، تنظر إعمار إلى المستقبل بتفاؤل كبير، مع التزام راسخ بتعزيز التميز التشغيلي وزيادة عائدات الاستثمار، والارتقاء بمستوى رضا العملاء. نحن نواصل بثبات إطلاق مشاريع سبّاقة تسهم بشكل فعّال في دعم اقتصاد دبي وتُعزز القيمة المضافة للمساهمين على المدى البعيد. ومن خلال مبادراتنا الاستراتيجية في مجالات التحوّل الرقمي، وابتكار المشاريع الرائدة، واختراق الأسواق الجديدة، نحن في موقع يمكننا من تحفيز النمو المستدام وبناء أسس متينة لاستمرارية نجاحنا في المستقبل».

تجارب

وتقدم إعمار تجارب مميزة تعكس مقوّمات الحياة العصرية رفيعة المستوى في جميع القطاعات، وذلك من خلال رفع مستوى أعمالها والارتقاء بمعايير الابتكار والجودة والتصميم، ما يسهم في استمرار استقطاب المستثمرين من داخل وخارج الدولة على حد سواء.

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